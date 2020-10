Kabinet kondigt gedeeltelijke lockdown en mondkapjesverplichting aan

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. “Het aantal sociale contacten en reisbewegingen moet worden beperkt”, aldus de minister-president. “De feiten liegen niet. We moeten strenger zijn voor onszelf.”

De nieuwe maatregelen gaan woensdag om 22:00 uur in. De lockdown duurt in beginsel vier weken. Als de maatregelen over twee weken onvoldoende blijken, is ook een volledige lockdown mogelijk, aldus minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Dan zijn bijeenkomsten bijvoorbeeld niet meer toegestaan. De scholen en verpleeghuizen zullen bij een volledige lockdown niet dichtgaan.

De cafés en de restaurants gaan weer dicht. “Dat geldt ook voor de terrassen en de coffeeshops.” Rutte belooft gedupeerde sectoren financieel tegemoet te komen. “Voor getroffen bedrijven geldt dat het kabinet klaarstaat met de steunpakketten om de nieuwe klappen op te vangen.”

“In je eigen bubbeltje ontstaat geen uitbraak”, aldus Rutte. “Dat gebeurt op plaatsen waar je mensen tegenkomt. Die besmetting neem je mee naar huis.” Om die reden sluit het kabinet de cafés en de restaurants. “Het aantal besmettingsclusters in de horeca is beperkt, maar het gaat wel om grote groepen. Er zijn uitschieters naar 380 besmette personen.”

Het blijft wel mogelijk om bij restaurants en coffeeshops af te halen. Na 20:00 uur geldt er een verbod op de verkoop van alcohol. Ook gaat er een streep door de koopavonden. Alleen de levensmiddelenbranche mag openblijven.

Niet-medische mondkapjes worden in de toekomst verplicht voor alle publieke binnenruimtes. Die verplichting gaat ook gelden voor middelbare scholen en het hoger onderwijs. Vooralsnog blijft het bij een dringend advies. Volgens Rutte is het ‘juridisch lastig’ om een verplichting meteen in te voeren.

Alle evenementen (kermissen, buurtbarbecues etc.) worden verboden. In theaters en congrescentra gaat overal een maximumgroepsgrootte van 30 personen gelden. Wel mogen kerken diensten met meer mensen houden. “Maar niet alles wat formeel mag, hoeft ook”, aldus Rutte.

Volwassenen mogen niet met meer dan vier personen sporten. “Een partijtje tennis mag nog wel, als je maar niet gaat dubbelen, want dan is contact onvermijdelijk.” Hardlopen met vier personen mag wel. Kinderen mogen in groepen blijven sporten.

Het kabinet adviseert om maximaal drie mensen per dag thuis te ontvangen. “We willen geen blokjesverjaardagen meer”, zei Rutte, waarmee hij doelde op verjaardagen waarbij er om het uur een nieuw groepje van drie personen langskomt.