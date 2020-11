Kabinet: mondkapjesplicht per 1 december, boetes voor niet dragen

Verplicht een mondkapje dragen in de publieke binnenruimte, en wie dat niet doet riskeert een boete van 95 euro. Dat staat in het plan dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dinsdag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Gaat de Kamer akkoord, dan treedt het plan op 1 december in werking.

Tot nu toe geldt er alleen een “dringend advies” vanuit het kabinet om een mondkapje in de publieke binnenruimte te dragen, met enkele uitzonderingen zoals het openbaar vervoer en bepaalde delen van luchthavens waar al een plicht geldt. Vorige maand liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wel al doorschemeren dat het kabinet werkt aan een mondkapjesplicht.

Bron: AD