Kabinet niet van plan zorgmedewerkers structureel hoger te belonen

Het kabinet gaat niet zorgen voor een structurele loonsverhoging voor werknemers in de zorg. Dat schrijven ministers De Jonge (CDA) en Van Ark (VVD) en staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer. Daar zou vanwege de onzekere economie als gevolg van de coronacrisis geen ruimte voor zijn.

Eerder blijk uit een berekening van het Centraal Planbureau (CPB) dat de economie vermoedelijk met 5,1 procent krimpt in 2020. De miljarden aan staatssteun om bedrijven in diverse sectoren overeind te houden, zorgen voor een begrotingstekort. In de zorg liggen de lonen op peil, meent het kabinet. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor loonstijgingen en is het is daarom niet nodig de lonen nu op te hogen, aldus de bewindslieden.

In plaats van financiële steun, biedt het kabinet de zorgmedewerkers “mentale ondersteuning”, zo staat in de brief te lezen. Het is niet duidelijk of dit naast het eerdere applaus komt, of in plaats daarvan. Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de lonen in de zorg. De oppositie zal opnieuw een motie in stemming brengen over extra beloning. Vier keer eerder werd die weggestemd. Bij de laatste poging renden de Kamerleden van de coalitiepartijen het gebouw uit waardoor een hoofdelijke stemming onmogelijk was.

