Kabinet overweegt avondklok, burgemeesters vrezen ‘nekslag voor samenleving’

Het kabinet wil begin volgende week een avondklok invoeren, maar stuit op grote weerstand bij burgemeesters en regeringsfracties. Dat meldt RTL Nieuws. Vanwege die weerstand is niet zeker of tijdens de nieuwe persconferentie de avondklok daadwerkelijk wordt aangekondigd.

Dinsdagavond maken premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid de nieuwe coronamaatregelen bekend tijdens een persconferentie. Vermoedelijk wordt daarin aangekondigd dat de huidige lockdown – die aanvankelijk tot 19 januari was ingesteld – met nog eens drie weken wordt verlengd.

Bronnen rond het kabinet melden dat de invoering van een avondklok nu een optie is om op die manier te voorkomen dat mensen ’s avonds nog bij elkaar op visite gaan en zo het coronavirus verspreiden. In meerdere landen in Europa is al sprake geweest van een avondklok, maar in Nederland heeft het kabinet die maatregel vooralsnog niet willen invoeren. Ook bij het Catshuisoverleg van afgelopen zondag was een aantal aanwezige ministers tegen. Bij het Veiligheidsberaad van maandag bleek dat veel burgemeesters vrezen dat een avondklok ‘de nekslag voor de samenleving’ betekent.

Sinds de invoering van de huidige lockdown is er geen sprake van een significante daling van de coronabesmettingen. Inmiddels is ook de Britse variant van het virus vastgesteld in Nederland, een mutatie die zich ook volgens het RIVM sneller verspreidt dan het originele virus. Dinsdag wordt nog door het kabinet vergaderd over de definitieve nieuwe maatregelen. Coalitiepartij D66 is in elk geval geen voorstander van een avondklok. Volgens die partij is de effectiviteit ervan onduidelijk en levert ook de handhaving ervan problemen op.