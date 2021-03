Kabinet Rutte herstelde na aanslag op vlucht MH17 stiekem banden met Poetin

Nadat de aanslag op vlucht MH17 in juli 2014, bevroor Nederland de diplomatieke en handelsrelaties met Rusland. Terwijl de Nederlandse overheid deed voorkomen of het daarin een harde lijn aanhield, met Mark Rutte die ‘de onderste steen boven’ eiste, werden de banden met Rusland in 2017 in alle stilte hersteld. Dat onthult onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) dinsdag.

De afgelopen jaren reisden hoge ambtebaren van het ministerie van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken naar het Kremlin. De Tweede Kamer wist van niets. De ambtenaren gingen naar Rusland om daar het controversiële Nord Stream 2-project te bespreken, een pijpleiding die Nederland via Duitsland van extra Russisch gas moet voorzien. Een meerderheid van het Europees Parlement is tegen de aanleg van Nord Stream 2, maar de regering van Mark Rutte vindt het formeel ‘een commercieel project dat aan het bedrijfsleven moet worden overgelaten’. In documenten in handen van FTM spreekt het Kremlin van ‘grote gedeelde belangen op het gebied van energie’ tussen Nederland en Rusland.

FTM schrijft:

Een rondgang langs Kamerleden, Europarlementariërs en energie-analisten leert dat geen van hen op de hoogte is dat er via de Werkgroep Energie weer op het hoogste overheidsniveau met het Kremlin wordt gepraat. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik hoort voor het eerst van de Werkgroep. ‘Dus terwijl het kabinet zegt dat Nord Stream een privé-project is, zijn ze ondertussen bezig de belangen van het bedrijfsleven bij dit project te dienen. De Kamer is hier niet over geïnformeerd.’

cc-foto: Minister-president Rutte