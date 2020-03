Kabinet: Stop direct met handen schudden

Mensen in heel Nederland moeten direct stoppen met elkaar de hand schudden. Dat is het advies van het kabinet in verband met het coronavirus. Maandag voerden alle betrokken ministers crisisoverleg met premier Mark Rutte. Na afloop werd de maatregel bekendgemaakt door Rutte.

Behalve het handenschudadvies, is ook de noodmaatregel voor Noord-Brabant verlengd. Die luidt op advies van het RIVM sinds enkele dagen dat iedereen met zelfs maar lichte klachten, uit voorzorg thuis moet blijven. Die klachten kunnen zijn hoesten, koorts of (neus-)verkoudheid.

In de persconferentie sprak Rutte van een ‘indamfase’ waar Nederland volgens hem ‘zo lang mogelijk’ in moet blijven. Ook zei hij dat de regering zich voorbereidt op ‘de volgende fase, wat u merkt als het zover is’. Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er in Nederland 321 corona-besmettingen. Drie mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.