Kabinet tracht lek in coronabeleid te dichten met pictogram voor ventilatie

Werken vanuit huis in plaats van op kantoor wordt opnieuw de norm. Dat is een van de aankondigingen die demissionair premier Rutte deed tijdens het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer. Ook wordt voortaan het belang van goede ventilatie benadrukt. Het parlement was speciaal voor dit debat tussentijds teruggekeerd van het zomerreces om het demissionaire kabinet aan de tand te voelen over de opnieuw oplaaiende coronabesmettingen.

Het thuiswerkadvies verviel per 26 juni. Hoewel in de afgelopen week het aantal coronabesmettingen meermaals boven de tienduizend per dag is gekomen, het hoogste aantal sinds december, en het R-getal sinds het begin van de pandemie niet zo hoog is geweest, vindt Rutte nog altijd dat er ‘gezien de cijfers’ eigenlijk geen reden is om het thuiswerkadvies weer aan te scherpen. Dat hij het toch doet, is om de Kamerfracties tegemoet te komen, zo zei Rutte.

Ook terug van weggeweest is het wekelijkse overleg van het Outbreak Management Team (OMT). Half juni werd ook dit geschrapt omdat de cijfers rap daalden. Tijdens het debat kregen zowel Rutte als demissionair minister van Volksgezondheid van een keur aan Kamerleden de wind van voren, omdat ze sindsdien OMT-adviezen maar deels opvolgden of daar sterk van afweken. Een voorbeeld daarvan is de tijd dat een toegangsbewijs voor een evenement geldig is na een test. Het OMT adviseerde hier 24 uur, het kabinet maakte er om onbegrijpelijke redenen 40 uur van. Datzelfde geldt voor de incubatietijd van het Janssen-vaccin. De bijsluiter van de producent stelt twee weken wachttijd voor, het kabinet kwam met het inmiddels absurd gebleken ‘Dansen met Janssen’ waardoor jongeren dezelfde dag nog gingen feesten met een besmettingsexplosie als gevolg.

Die toegangsbewijzen blijven overigens wel bestaan, maakte demissionair minister Hugo de Jonge duidelijk. Volgens De Jonge blijft het gebruik van het systeem de komende tijd gewoon nodig, maar is de manier waarop dat tot nu toe ging ‘niet voor herhaling vatbaar’. Los van de te lange geldigheid van de bewijzen, bleken de benodigde QR-codes om ergens binnen te komen ook kinderlijk eenvoudig na te maken. Daarnaast namen veel horecagelegenheden het niet zo nauw met het toezien op de geldigheid, zo liet de minister weten. Dat er momenteel meer dan tienduizend besmettingen per dag zijn, is voor De Jonge geen reden om tijdelijk af te zien van het systeem voor de toegangsbewijzen. Bij hoeveel besmettingen het slot er wel op gaat, weet De Jonge niet. Daarvoor wil hij eerst met het OMT in overleg.

Rutte zegde ook toe dat er bij de persconferenties voortaan een vierde icoontje in beeld komt. Tot nu toe sprak de demissionaire premier boven een drietal pictogrammen die het belang van anderhalve meter afstand, handen wassen en testen bij klachten uitbeelden. Daar komt nu een afbeelding voor ventileren bij. In een open brief aan het kabinet had een twintigtal wetenschappers dinsdag al gewezen op het belang hiervan.

Waar het demissionaire kabinet nu wat stickertjes plakt op de lekken in het coronabeleid, werd uit het debat niet duidelijk welke koers Rutte en De Jonge nu gaan varen. De Jonge beloofde in september met een nieuwe routekaart te komen voor de volgende fase van de coronapandemie.