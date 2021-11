Kabinet treedt veel te slap op tegen brievenbusfirma’s

Het beleid tegen belastingontwijking via Nederlandse brievenbusmaatschappijen vertoont sterke gelijkenissen met het coronabeleid: het kabinet neemt wel maatregelen, maar die halen nauwelijks iets uit. Dat valt op te maken uit een advies van de Commissie Doorstroomvennootschappen. Commissievoorzitter Bernard ter Haar verklaart tegen de NOS:

“Het duurt nog wel een paar jaar voordat we weten hoeveel invloed de eerdere aanpassingen tegen brievenbusmaatschappijen hebben gehad. Maar tot nu toe kunnen we zien dat Nederland nog steeds een grote speler is en de doorstroom door Nederland niet minder is geworden.”

Nederland blijft onverminderd aantrekkelijk voor multinationals en criminelen die de belasting willen ontwijken. Net als bij de toegenomen besmettingscijfers blijft het voor het demissionaire kabinet moeilijk om die waarheid onder ogen te zien. “De strijd tegen belastingontwijking is een belangrijk speerpunt van dit kabinet”, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Ondertussen lopen tal van buitenlandse overheden nog altijd belastinginkomsten mis omdat bedrijven hun geld door Nederland lopen stromen. Zo zien andere EU-lidstaten als Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje jaarlijks miljarden door hun vingers glippen door fiscale trapezewerkers aan de Zuidas.

Het voordeel daarvan voor Nederland is zeer beperkt: slechts een handvol belastingadviseurs houdt er een (zeer goed belegde) boterham aan over. Daar staat tegenover dat de brievenbusfirma’s bijzonder slecht zijn voor het imago van Nederland in het buitenland, constateert de commissie. In 2009 zette de Amerikaanse president Barack Obama Nederland al eens op een lijst met belastingparadijzen.