Kabinet verbiedt het adopteren van buitenlandse kinderen voorlopig

De Nederlandse overheid is jarenlang tekortgeschoten in het aanpakken van misstanden bij adopties van kinderen uit het buitenland. Dat erkent minister van Rechtsbescherming Sander Dekker naar aanleiding van een schokkend rapport van de commissie-Joustra over de praktijken in Nederland. Er werd amper toezicht gehouden of opgetreden.

De NOS schrijft:

Het gaat onder meer om kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen van ambtenaren. Al sinds de jaren 60 waren dit soort misstanden bekend. (…) Dekker biedt gedupeerden zijn excuses aan. Hij zegt dat geadopteerden erkenning verdienen van fouten uit het verleden en hulp verdienen in het heden. (…) Het rapport van de commissie onder leiding van Tjibbe Joustra werd vanochtend gepresenteerd, maar de conclusies lekten vrijdag al uit. Minister Dekker zegt dat het kabinet alle aanbevelingen uit het rapport overneemt. Zo komt er onder meer een onafhankelijk landelijk expertisecentrum voor adoptie, dat kennis over identiteitsvorming en nazorg bundelt.

In mijn adoptiepapieren staat dat ik een vondeling was. De realiteit? Mijn vader bracht me samen met zijn nieuwe vrouw naar het kindertehuis, omdat zij zwanger was van hun eerste kind samen. Geen idee of mijn moeder hiervan af wist. Stop internationale #adoptie #commissieJoustra pic.twitter.com/6urlqvpWP2 — Mischa Blok (@mischablok) February 8, 2021

Zembla onthulde een aantal jaren geleden misstanden in de adoptiepraktijk

Ook in de media was er volop aandacht voor de adopties. Daarbij noemt de commissie specifiek de uitzendingen van Zembla over adoptiebedrog: “Sinds 2017 is er in binnen- en buitenland geregeld media-aandacht voor adoptiemisstanden in Sri Lanka. Het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla onthulde in 2017-18 systematische vormen van “adoptiebedrog” vanuit het land. Na de Zembla-uitzendingen nam het aantal signalen over misstanden uit het verleden fors toe. De media-aandacht houdt tot op de dag van vandaag aan. Zo berichtte Zembla in mei en november 2020 weer over misstanden die bekend waren bij de Nederlandse overheid. Mede naar aanleiding hiervan hebben Sri Lankaans geadopteerden de Nederlandse staat aangeklaagd.”

Meer bij Zembla.

