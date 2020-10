Kabinet vraagt gezonde zestigers om griepprik over te slaan

Nederland heeft dit jaar onvoldoende griepvaccins ingekocht om aan de vraag te voldoen. Daarom roept het kabinet gezonde zestigers nu op om toch geen griepprik te halen. Zo moeten er voldoende inentingen overblijven voor 70-plussers en mensen met bijvoorbeeld diabetes of astma. Het AD schrijft:

In verband met corona was al rekening gehouden met een hogere opkomst voor de griepvaccinatie en zijn er 520.000 vaccins meer besteld dan vorig jaar, waarmee er een totaal van 3,88 miljoen vaccins beschikbaar is. Maar dat blijkt toch te weinig. Mondiaal is er dit jaar zoveel ingekocht, dat er geen voorraden meer beschikbaar zijn.

Mensen van boven de zestig worden in Nederland jaarlijks uitgenodigd om zich te laten inenten tegen de influenzavarianten die rondgaan. Deskundigen drongen er dit jaar extra op aan om een griepprik te halen. “We willen kwetsbare mensen zoveel mogelijk beschermen en de griepprik helpt daarbij”, zei Joke Gaemers, directeur van de GGD Zeeland, bijvoorbeeld eerder deze maand.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid probeert in andere landen nog partijen van het influenzavaccin op de kop te tikken, maar de vraag is of dat gaat lukken. De Nederlandse overheid greep dit jaar ook al herhaaldelijk mis bij de aanschaf van zaken als mondkapjes en materialen voor coronatesten.