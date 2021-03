Kabinet werkt aan coronapaspoort voor reizen en bioscoopbezoek

Het kabinet ontwikkelt een coronapaspoort. Daarmee kunnen gevaccineerden, maar bijvoorbeeld ook mensen die negatief zijn getest op het virus naar een concert, festival of bioscoop. Ook kan het systeem worden gebruikt voor reizen naar het buitenland. Dat schrijft de NOS.

Ingeënte of geteste bezoekers zouden via een app moeten kunnen laten zien dat ze geen besmettingsgevaar vormen. Helemaal waterdicht is dit systeem overigens niet: zowel na een negatieve test als na een vaccinatie blijft er een kleine kans bestaan dat iemand toch besmettelijk is. Wel is het zo dat een gevaccineerd persoon bij een besmetting minder virussen verspreidt.

In Israël zijn theaters en concertzalen weer toegankelijk voor mensen die een zogeheten ‘groen paspoort’ kunnen overleggen: een bewijs dat ze zijn ingeënt. Ook in de Europese Unie groeit de steun voor de invoering van een vaccinatiepaspoort. Zuidelijke lidstaten denken dat een dergelijk certificaat kan helpen om de toerismesector weer op te starten.

Volgens Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, wil het kabinet nog altijd geen indirecte vaccinatieplicht. “Mensen moeten zich nooit gedwongen voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn”, zegt hij tegen de NOS. In de app waaraan het kabinet werkt, zal niet zichtbaar zijn of iemand ‘veilig’ is vanwege een inenting of een negatieve test.