Kabinet wil anderhalvemetermaatregel net voor Prinsjesdag loslaten

Het – demissionaire – kabinet wil de anderhalvemetermaatregel op de dag voor Prinsjesdag afschaffen. Dat meldt de NOS op basis van anonieme bronnen die, zoals gebruikelijk onder Rutte, voor de officiële bekendmaking de beleidswijzigingen aan de pers melden. Mogelijk wordt half september ook de mondkapjesplicht in het ov losgelaten.

Donderdag werd zo al ‘gelekt’ dat de maatregel per eind augustus in het onderwijs van het mbo, hbo en de universiteiten vervalt.

De NOS schrijft:

Er wordt ook gekeken of er vanaf 20 september meer kan in de horeca en voor evenementen. Al blijft bij evenementen wel het testen voor toegang van toepassing. De Formule 1 op Zandvoort in het eerste weekend van september kreeg eerder groen licht, op voorwaarde dat de tribunes maar voor twee derde worden gevuld met toeschouwers.

Het kabinet schat volgens de NOS in dat per 1 november alle maatregelen kunnen worden geschrapt. Volgens een eerdere roadmap was dat half augustus. Dat ging niet door omdat de roadmap tot een stijging van het aantal besmettingen leidde.

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge gaan op een persconferentie nader in op de plannen.

Geen video? Klik hier.

Rutte begon met te vertellen dat het onverwachte stijgen van de besmettingen deze zomer een belangrijk leermoment was geweest. Daarna bevestigde hij de al eerder gelekte informatie.

Er worden wel extra voorwaarden gesteld, zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen. Grote hoorcolleges kunnen dus nog niet plaatsvinden.

Per 20 september zal de mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies vervallen. Op 17 september moet dat bekendgemaakt worden, als de omstandigheden geen roet in het eten gooien. Na 20 september kunnen theatervoorstellingen en andere evenementen bezocht worden met een gezondheidspas. Ook de stadions mogen weer vol stromen. Tot die tijd blijven alle geldende maatregelen van kracht. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. “Ik realiseer me dat dat opnieuw een harde boodschap is,” aldus Rutte. “Tegen alle ondernemers zeg ik dat we zo goed mogelijk blijven helpen waar dat nodig is.”

Minister Hugo de Jonge zegt dat het land per eind september afstevent op een vaccinatiegraad van 85 procent onder volwassenen. “Maar er is een groep van naar schatting van 1,8 miljoen mensen die nog niet beschermd is, niet door vaccinatie of het doormaken van de ziekte.” Hij zette uiteen dat deze groep de zorg alsnog kan gaan laten vastlopen als het virus zich onder deze groep heel snel gaat verspreiden. Dat is afhankelijk van de omstandigheden.

De Jonge zegt te hopen dat per 1 november alle maatregelen opgeheven kunnen worden. Hij hamert op de noodzaak tot vaccinatie maar stelt dat er geen plicht komt “maar vrije keuze betekent geen vrijblijvende keuze”. Hij zegt dat er discussie is over de mate waarin de ongevaccineerden de vrijheid van gevaccineerden mogen belemmeren.

De minister ging ook in op de intimidatie van gezondheidswerkers door ongevaccineerden. Hij benadrukt dat dit niet wordt geaccepteerd.

In antwoord op vragen stelde minister De Jonge dat ervoor gekozen is dat dubbel gevaccineerden zich niet meer hoeven te laten testen omdat het vaccineren daardoor minder aantrekkelijk wordt. “De keuze is eigenlijk laat ik me vaccineren of laat ik mezelf ziek worden. Want dat is wat er onherroepelijk gaat gebeuren.” Hij zegt dat de ongevaccineerden kunnen leiden tot 22.000 ziekenhuisopnames.

Het gratis afnemen van tests wordt op een nog te bepalen datum afgeschaft. Dat betekent dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd van ongevaccineerden die toegang willen tot horeca of evenement. De Jonge ziet dat niet als vaccinatiedwang. “Het is wel een hele sterke stimulans.” Rutte schrijft het succes van de Nederlandse vaccinatiecampagne toe aan het gebrek aan een plicht.

Hier een overzicht van de maatregelen op de site van de Rijksoverheid.

Koninklijke Horeca Nederland spant in reactie op de maatregelen een rechtszaak aan tegen de Staat, meldt de organisatie in een persbericht:

Wederom geeft het kabinet een brevet van onvermogen af aangaande het handelen in deze crisis. KHN vindt het onacceptabel dat de rekening van een zwalkend en risicomijdend overheidsbeleid opnieuw bij de horeca wordt neergelegd en de maatregelen de horeca blijven beperken. Zo lang de beperkingen voor de horeca blijven gelden is het dan ook ondenkbaar dat de steunmaatregelen per 1 oktober worden stopgezet; aanvullende steun is cruciaal.