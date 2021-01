Kabinet wil basisscholen op 25 januari weer openen

Het kabinet wil de kinderopvang en basisscholen over twee weken weer openen. Dat melden Haagse bronnen aan het AD en de NOS. Of de basisscholen daadwerkelijk weer open gaan op 25 januari hangt wel af van onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de Britse variant van het coronavirus.

Enkele dagen geleden constateerden OMT-leden Karóly Illy en Andreas Voss nog dat het Outbreak Management Team zich maandenlang had verkeken op de rol die middelbare scholieren spelen bij de verspreiding van corona. “In juni vorig jaar verkeerden we in de veronderstelling dat tieners een vrij kleine, misschien zelfs wel verwaarloosbare, rol speelden. Gaandeweg in augustus, september werd steeds duidelijker dat dit een vergissing was”, aldus Illy.

In andere landen bestaan er al veel langer zorgen over de rol die kinderen spelen bij het overbrengen van het virus. Zo moeten Belgische kinderen die ouder zijn dan 12 jaar op school afstand houden van elkaar. “De scholen zijn er niet immuun voor en de schoolkinderen ook niet”, verklaarde de Belgische viroloog Marc van Ranst tegenover EenVandaag.

In Duitsland gaan virologen er sinds vorig voorjaar vanuit dat kinderen mogelijk net zo besmettelijk zijn als volwassenen. Dat leidde er onder meer toe dat kinderen vanaf 6 jaar een mondkapje moesten dragen.