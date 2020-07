‘Kabinet wil geen mondkapjesplicht in openbare ruimte’

Er komt geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, meldt de NOS op basis van anonieme bronnen in Den Haag.

Het kabinet gaat dit waarschijnlijk morgen bekendmaken. Het wordt vermoedelijk wel mogelijk voor burgemeesters om op kleine schaal, plaatselijk, het dragen van mondkapjes in te voeren. (…) Het kabinet ziet geen reden om het gebruik van mondkapjes aan te scherpen. In het openbaar vervoer zijn mondkapjes nu wel verplicht, omdat reizigers onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Hoogleraar vloeistoffysica Detlef Lohse van de Universiteit Twente zei eerder vandaag te verwachten dat in Nederland begin augustus de plicht tot het dragen van mondkapjes wordt ingevoerd. Nederland is als een van de weinige Europese landen nog niet tot die maatregel overgegaan.

Lohse doet onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus via druppels (aerosolen). Mondkapjes helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan, zegt de hoogleraar tegen RTV Oost:

“Het gaat alleen om mondkapjes in de openbare binnenruimtes”, aldus Lohse. “Buiten is in Nederland genoeg wind, daar zijn aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. Maar binnen zijn er drie dingen ontzettend belangrijk: afstand houden, mondkapjes en ventilatie. De reden voor de mondkapjes is de inbreng van de druppels die het virus overbrengen in de omgeving te reduceren. Het beschermt jezelf natuurlijk niet helemaal, maar wel een beetje. Daarnaast heeft het dragen van mondkapjes ook een psychologisch effect. Als mensen mondkapjes dragen zie je dat er iets aan de hand is. Ik denk dat mensen dan vanzelf meer afstand houden.”