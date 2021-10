Kabinet overweegt injectie aan maatregelen tegen ongevaccineerden

Het kabinet wil nieuwe maatregelen gaan nemen om het steeds maar oplopen van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Minister De Jonge heeft dat verklaard na een overleg van het kabinet. Volgens de demissionair minister van Volksgezondheid stijgt het aantal ziekenhuis opnames veel sneller dan voorzien.

De geplande persconferentie van 5 november wordt naar voren gehaald. Nu zal de regering op 2 november officieel bekendmaken welke maatregelen er worden afgekondigd. Die plannen worden vermoedelijk zoals gewoonlijk enige tijd tevoren ‘gelekt’ om de reacties te peilen. Minister De Jonge wil nog niet zeggen dat er echt nieuwe maatregelen genomen gaan worden. Zoals gebruikelijk wordt het OMT eerst om advies gevraagd welke ingrepen nodig zijn.

Maandagochtend verklaarde De Jonge tegenover de NOS dat hij zich grote zorgen maakt over de snel verslechterende situatie. Het probleem schuil volgens de minister vooral bij de mensen die zich zonder medische noodzaak niet willen laten vaccineren. Hij stelt “dat vooral niet-gevaccineerden het grootste risico lopen om besmet raken en anderen te besmetten”. Het zijn ook vooral niet-gevaccineerden die het aantal ziekenhuisopnames onrustbarend doen oplopen. Niet alleen belanden ze veel vaker in het ziekenhuis dan mensen die zichzelf en de samenleving wel beschermen maar ze hebben ook veel langer behandeling nodig.

Update:

NRC en andere media melden dat het kabinet denkt aan maatregelen die de bewegingsvrijheid van alleen ongevaccineerden beperken. Verscherpingen die de grote groep gevaccineerden treffen zouden onwenselijk geacht worden omdat die niet het probleem vormen.

De Jonge zinspeelde er maandag heel duidelijk op dat nieuwe beperkingen mogelijk alleen gaan gelden voor niet-gevaccineerden. Omdat de meeste Nederlanders zich wel hebben laten vaccineren, vindt De Jonge het logisch om te kijken of nieuwe maatregelen vooral voor de niet-gevaccineerden kunnen gelden. Hij noemde de huidige epidemie „in toenemende mate een epidemie van niet-gevaccineerden” en vroeg zich hardop af of „het nog gerechtvaardigd is de hele samenleving aanvullende beperkingen op te leggen”. De minister herhaalde meerdere keren dat deze groep op de totale bevolking heel klein is, maar momenteel verantwoordelijk is voor driekwart van de ziekenhuisopnames en daarmee een hoge druk op de zorg.

Mogelijke nieuwe maatregelen zijn uitbreiding van het aantal plekken die alleen met CoronaCheck toegankelijk zijn of lokale lockdowns in gebieden waar het virus hevig verspreid wordt. Volgens NRC bestaat bij beide maatregelen de vraag of ze effectief zijn. De CoronaCheck biedt niet het succes waarop gehoopt wordt en al eerder in de coronacrisis heeft het kabinet gezegd dat aan lokale lockdowns, zoals sluiting van de horeca in bepaalde regio’s, mogelijk niet werken omdat mensen zich makkelijk verplaatsen.

Volgens minister De Jonge is er geen sprake van dat de toegang tot de zorg voor ongevaccineerden beperkt gaat worden, meldt het AD.