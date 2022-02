Kabinet zet 2G-beleid in de ijskast

Het kabinet staakt voorlopig de poging om wetgeving door de Tweede Kamer te krijgen voor het zogeheten 2G-beleid. Dat beleid komt er op neer dat alleen nog gevaccineerden en recent genezen personen toegang krijgen tot een reeks locaties, zoals bijvoorbeeld de horeca. Minister Kuipers trekt het voorstel daartoe terug. De oppositie keerde zich al eerder tegen het plan.

Volgens de minister zijn er nog veel vragen rond 2G die eerst beantwoord moeten worden. In een brief aan de Tweede kamer schrijft hij dat onderzocht moet worden onder welke omstandigheden het kan worden ingezet. “Zodat het een proportionele maatregel kan zijn.” 2G is omstreden en in de Tweede Kamer is er geen brede steun voor; alleen coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zijn uitgesproken voorstander. Voor vandaag staat er stemming in de Kamer op de agenda om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. De SGP heeft die motie ingediend, samen met Kamerlid Pieter Omtzigt. ChristenUnie en GroenLinks hebben al aangegeven dat voorstel te steunen.

SP Kamerlid Maarten Hijink is er niet gerust op at Kuipers voorstelt de wet “aan te houden” zodat die later alsnog ingevoerd kan worden. “Laten we de minister dwingen om de wet in te trekken of we gaan de wet behandelen en stemmen ‘m weg. Niet boven de markt laten hangen, dat is slecht voor het vertrouwen.”

De doodssteek voor het 2G-beleid is een wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft dat aantoont dat het middel niet doeltreffend is. Het aantal coronabesmettingen zal nauwelijks afnemen als ongevaccineerden geweigerd worden. “‘Naar aanleiding van het rapport van de TU Delft en de vragen van de Kamer wil ik nader laten onderzoeken in welke specifieke omstandigheden een coronatoegangsbewijs gebaseerd op 2G ingezet kan worden, zodat het een proportionele maatregel kan zijn”, schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

