Kabinet zet 2G-wet door

Het kabinet heeft maandagavond de wetswijziging die 2G-beleid mogelijk moet maken naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van de overdracht van het coronavirus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplichts is en sectoren waar dit niet verplicht is.

2G wil zeggen dat toegang alleen verleend wordt aan mensen die via vaccinatie of genezing bescherming tegen het virus hebben opgebouwd. De maatregel moet toegepast gaan worden in omgevingen met een hoog risico waar 3G niet meer verantwoord is. In de praktijk zal de wet, als die in werking wordt gesteld, gelden voor horeca, cultuur en evenementen als bezoekers daar geen vaste zitplaatsen hebben. De wetswijziging dient om de faciliteiten open te houden voor mensen die beschermd zijn en te voorkomen dat ze helemaal gesloten moeten worden als gevolg van het toenemend aantal ziekenhuisopnames dat de zorg ontwricht.

Of de wetswijziging goedgekeurd wordt door de Tweede Kamer is nog de vraag. Alleen D66 en VVD hebben tot nu toe steun toegezegd voor de nieuwe aanpak. De ChristenUnie sprak zich zaterdag op een congres tegen 2G uit en geeft de voorkeur aan 1G (iedereen voortdurend testen) maar wil er geen breekpunt van maken. Woensdag wordt er in de Kamer over gedebatteerd en daarna gestemd. De regel wordt niet meteen van kracht en pas doorgevoerd als het OMT dat adviseert. Ondernemers krijgen de kans virusremmende maatregelen te nemen om ook zonder 2G open te blijven. Het is nog niet duidelijk waar die uit moeten bestaan.

Er is veel kritiek op de mogelijke invoering van 2G maar wetenschappers van de TU Delft hebben vastgesteld dat het een probaat middel is om het virus te bestrijden. De Morgen schrijft:

Onderzoekers werkten een theoretisch model uit dat aangeeft in welke mate elke variant het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames kan terugdringen. Daarbij gingen ze uit van een fictief dansevenement met 100.000 bezoekers dat zeven uur duurt. De vaccinatiegraad is 75 procent. En gevaccineerden zijn 60 procent minder besmettelijk dan niet-gevaccineerden. Wat blijkt? Als op het evenement alleen gevaccineerde of genezen mensen zouden worden toegelaten, resulteert dat in een derde minder besmettingen op het einde van het feest dan bij de ‘gewone’ 3G-regel. Niet dat het risico volledig wordt uitgesloten, want ook gevaccineerden zijn soms drager van het virus. Maar de deelnemers zijn wel een pak minder besmettelijk, waardoor ze het virus minder makkelijk doorgeven. Als je naar de ziekenhuisopnames kijkt, is het voordeel nog groter. Dat aantal ligt ongeveer zestien keer lager. “Met een 2G-beleid heb je veel minder opnames”, zegt onderzoeker Bas Kolen (TU Delft). “We kijken dan wel enkel naar de mensen die aanwezig waren op het feest. Wat er gebeurt met de andere mensen die achteraf door de deelnemers worden besmet, tellen we niet mee.”

Van overstappen op 2G kan pas sprake zijn als de huidige crisissituatie waarbij Code Zwart dreigt, is bedwongen. Het kabinet overweegt een lockdown om verspreiding van het virus in te dammen.