Kabinet zit in zijn maag met 100.000 illegale vluchten Schiphol

Juridische adviseurs van het demissionaire kabinet denken dat Schiphol er niet aan ontkomt om het aantal vluchten flink in te perken, meldt de NOS. Ook moeten boeren in de omgeving worden uitgekocht en vervuilende bedrijven bij Schiphol aan banden worden gelegd. De maximumsnelheid in de buurt van het vliegveld moet terug naar 80 kilometer per uur. Gebeurt dat niet, dan lijkt het niet mogelijk de luchthaven de benodigde natuurvergunning te verstrekken.

In 2019 kwam aan het licht dat Schiphol niet over die natuurvergunning beschikt. De luchthaven voldoet niet aan de stikstofregels. Ook lapt het vliegveld de regelgeving voor geluidsoverlast aan de laars. Dat betekent dat er zeker 100.000 starts en landingen per jaar plaatsvinden die illegaal zijn. Het demissionaire kabinet overlegt vrijdag over de problemen met Schiphol, weet de NOS.

De afgelopen week hebben de meest betrokken ministers koortsachtig overleg gevoerd. Ook Kamerleden zijn bijgepraat in een vertrouwelijk overleg. In het openbaar wil niemand commentaar geven vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.

