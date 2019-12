Kabinet zwicht voor boze boeren

Het kabinet schuift de stikstofproblemen verder voor zich uit. Daarover heeft het afspraken gemaakt met dertien land- en tuinbouworganisaties. De NOS bericht over het principe-akkoord:

Belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden om hun bedrijf te verkopen aan de overheid en te stoppen. Ook komt er geen algehele krimp van de sector. (…) Er komt ondersteuning voor boeren die willen investeren, stoppen of hun bedrijf willen verplaatsen. Om dat mogelijk te maken trekt het kabinet voor volgend jaar 250 miljoen euro uit.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt op Twitter van “het recht van de trekker”. Boze boeren belegerden dinsdagavond nog het Binnenhof waar de Eerste Kamer instemde met de stikstofwet van het kabinet.

Bij dit kabinet regeert het recht van de trekker. Dit is op geen enkele manier een oplossing voor de stikstofcrisis en de natuur is de grote verliezer. Dit akkoord zal als een boemerang op het kabinet terugkomen. Lege beloftes die niet waar te maken zijn houden nooit lang stand. https://t.co/YERtXSib9H — Jesse Klaver (@jesseklaver) December 17, 2019

Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot (stikstofoxiden en ammoniak) jarenlang overtreden. In mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat daar een einde aan moet komen. De veeteelt is in Nederland de belangrijkste bron van stikstofuitstoot.