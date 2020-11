KABK schorst 2 docenten na berichten over seksueel geweld ex-student

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag heeft twee docenten geschorst. Volgens de opleiding is dat besluit genomen “vanuit het uitgangspunt dat de academie een plaats moet zijn waar studenten zich veilig voelen”.

Afgelopen weekend publiceerde NRC Handelsblad een artikel over kunstenaar Julian Andeweg, die aan de KABK studeerde. Andeweg wordt al jaren beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook tijdens zijn opleiding aan de KABK maakte hij zich daar schuldig aan, blijkt uit getuigenissen van slachtoffers en ooggetuigen.

De kunstenaar mocht drugsfeestjes houden op de academie en maakte het werk van anderen kapot. Ook steelt hij van medestudenten. De KABK trad niet op tegen het wangedrag van Andeweg. Integendeel: docenten prezen zijn werk. Ook was er volgens getuigen een docent die af en toe cocaïne gebruikte met Andeweg.

De opleiding reageerde niet op waarschuwingen over het wangedrag van Andeweg. Zo deed de KABK niets met een brandbrief van de ouders van een slachtoffer van de kunstenaar. Zij schreven aan de directie dat Andeweg zich schuldig maakte aan aanranding, stalking en diefstal.

Pas nadat Andeweg in 2013 op de vuist was gegaan met een zwarte medestudent die hij regelmatig racistisch had bejegend, besloot de opleiding in te grijpen: Andeweg mocht niet meer op de academie komen. Lang duurde de straf niet: een jaar later vroeg de opleiding Andeweg om jonge studenten rond te leiden.

Naar aanleiding van het NRC-artikel kondigde de KABK maandag aan een onderzoek in te stellen. De woensdag bekendgemaakte schorsing van de docenten creëert volgens directeur Marieke Schoenmakers de “rust en ruimte” om dat onderzoek zorgvuldig te laten uitvoeren. De academie maakt de namen van de geschorste stafleden niet bekend.