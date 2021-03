Kajsa Ollongren heeft corona, verkenning direct gestaakt

Demissionair minister Kajsa Ollongren heeft corona. Ze is daarnaast verkenner voor het nieuwe kabinet en was met mede-verkenner Annemarie Jorritsma bezig met de gesprekken daarvoor. Die zijn nu afgezegd, het is nog niet bekend wanneer die weer worden hervat.

Begin deze week maakte demissionair staatsecretaris Mona Keijzer al bekend dat ze besmet is geraakt met het coronavirus. Wanneer ze het virus heeft opgelopen is onduidelijk. Afgelopen vrijdag was ze wel gewoon aanwezig bij de ministerraad.

Donderdag zouden Jorritsma en Ollongren gesprekken voeren met Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD). Die laatste was al aanwezig. Een kwartier voor het gesprek zou beginnen, verliet Ollongren het Binnenhof.