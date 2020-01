Kamer eist sancties tegen China om strafkampen Oeigoeren

Het onderdrukken, mishandelen en gevangenzetten van Oeigoeren, een moslimminderheid in China, moet volgens een meerderheid in de Tweede Kamer strenger worden veroordeeld. Verschillende partijen hebben het Kabinet opgeroepen om te kijken naar hardere sancties.

Kamerleden reageerden bezorgd tijdens een debat over de kwestie. “Hoe wrang is het dat wij hier 75 jaar vrijheid vieren terwijl de Oeigoeren elk moment van de dag te maken hebben met onderdrukking. We moeten niet stil zijn en toekijken.”, zei Denk-leider Kuzu.”Het is bijna niet voor te stellen, een land dat 1 miljoen mensen in kampen laat verdwijnen.”, reageerde PvdA’er Ploumen tijdens het debat.

Hoe wrang is het dat wij hier 75 jaar vrijheid vieren terwijl de #Oeigoeren dagelijks te maken hebben met onderdrukking door de #Chinese overheid in #concentratiekampen…https://t.co/f5ym95Lqe8 — DENK (@DenkNL) January 29, 2020

De kritische houding van Kamerleden ten aanzien van de Chinese regering bestaat al langer. Dat bleek ook uit de vorig jaar verschenen China-strategie, een document waarin het kabinet economische kansen schetst, maar ook de nodige zorgen uitte. Samenwerken met China is van groot belang, maar daarbij moet rekening gehouden worden met de bestaande ideologische verschillen tussen de landen. Vorig jaar schreef het kabinet daarin “niet langer goedgelovig” tegenover China te willen zijn.

Nadat The New York Times eind vorig jaar berichtte over gelekte Chinese overheidsdocumenten, waaruit bleek dat de Chinese autoriteiten de Oeigoeren systematisch onderdrukt en gevangenzet. China heeft altijd volgehouden dat de kampen in de westelijke regio Xinjiang, ‘vrijwillige herscholingskampen’ zijn, waar trainingen worden gegeven.

Dat afwachtende houding vanuit de Nederlandse poltiek, heeft volgens CDA-Kamerlid van Helvert alles te maken met economische belangen. “Op het moment dat we met een land grote economische belangen hebben, vinden we heel lastig om mensenrechtenschendingen te bespreken. Hebben we zulke belangen met een land niet, zoals in Syrië, dan aarzelen we niet om te veroordelen. Dat is de politieke waanzin van de geopolitiek.”

Inmiddels heeft de Amerikaanse regering 28 Chinese bedrijven en instanties op een zwarte lijst gezet. Aan minister Blok van Buitenlandse zaken is nu gevraagd of er mogelijkheden zijn voor een Europese zwarte lijst. Minister Blok reageert terughoudend op een dergelijke lijst: We zijn bezig met het uitwerken een wereldwijd mensenrechtenregime. Dat kost tijd. Het steeds maar stapelen van maatregelen kan contraproductief werken.”

Tijdens het debat liepen de gemoederen hoog op tussen Denk-leider Kuzu en De Roon (PVV).

Ondanks dat de Roon afkeurend sprak over de Chinese manier van handelen, uitte hij ook zijn zorgen over terroristische aanslagen door Oeigoeren. Kuzu noemde het onbegrijpelijk dat de aanslagen van extremisten gekoppeld worden aan de onderdrukking van 1 miljoen Oeigoeren.