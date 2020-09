Kamer gaat toch achter Grapperhaus aan na overtreden coronaregels

Even leek minister van Justitie Ferd Grapperhaus er met louter een waarschuwing van af te komen maar de Kamer is van gedachten veranderd. “We zien dat het gezag van het kabinet lijdt onder het feit dat de handhavingsminister zelf een fout heeft gemaakt”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Zijn verzoek om een debat met het kabinet over de voortdurende coronacrisis kreeg dinsdag steun van andere partijen. Grapperhaus zou daar ook bij van de partij moeten zijn, naast premier Rutte en Hugo de Jonge, de minister voor coronabestrijding.

Wij willen dat @minpres in kamerdebat komt uitleggen hoe hij het gezag van zijn kabinet wil herstellen https://t.co/rhsxxnUcoV — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) August 31, 2020

Grapperhaus hield vorige maand een bruiloft waarbij door de aanwezigen de 1,5 meterregel werd geschonden. De minister erkende dat na publicatie van beelden waarop de schendingen zichtbaar waren. Na commotie daarover kondigde de minister aan een symbolisch bedrag over te maken aan het Rode Kruis, bij wijze van boetedoening. Dat gebaar deed de kritiek niet verstommen. Boa’s stelden dat ze na de affaire minder boetes uitschreven voor overtredingen omdat dergelijke bestraffingen vaak niet meer uit te leggen waren nu de minister van Justitie zelf vrijuit ging na de misstap.

Tegenover De Telegraaf bekende Grapperhaus dat zijn kinderen deze zomer beiden besmet zijn geweest met het coronavirus. Volgens hem was dat in juli, ruim voor de bruiloft.