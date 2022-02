Kamer keert zich tegen 2G-wet, kabinet delft onderspit

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de invoer van een 2G-beleid. Dat meldt RTL Nieuws. Daarmee komt er een einde aan het voornemen van het kabinet de wet in te voeren. Lange tijd was het spannend of de wet het wel of niet zou halen, omdat de voor/tegen-verhoudingen niet duidelijk waren. Woensdag keerde de PvdA zich tegen de wet, waarmee het tegenkamp in de Kamer duidelijk groter is.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemde de 2G-wet “een te zwaar middel”. Onderzoeken zouden hebben uitgewezen dat het niet alleen weinig effectief is, maar ook disproportioneel. De dreiging van de invoer van de wet zou daarnaast voor grote onrust in de samenleving zorgen en draagvlak voor verdere maatregelen ondermijnen. De partij staat open voor nieuwe gesprekken wanneer een nieuwe, gevaarlijker coronavariant de kop opsteekt.

De rest van de oppositie had wel al een duidelijk standpunt ingenomen: tegen. Zij vonden daarin coalitiepartij ChristenUnie aan hun zijde. De 2G-wet hield in dat alleen nog mensen die gevaccineerd of genezen zijn toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca of culturele sector. Nu de Kamer het kabinet verzoekt het wetsvoorstel in te trekken, blijft voorlopig het huidige 3G-beleid van kracht. Behalve een vaccinatie- of herstelbewijs, krijg je ook toegang wanneer je negatief getest bent.