Kamer keert zich tegen Kaag: meerderheid steunt motie van afkeuring

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van afkeuring tegen demissionair minister Kaag (D66) van Buitenlandse Zaken. De motie werd woensdagnacht tijdens het Afghanistandebat ingediend door PvdA-Kamerlid Kati Piri. Vrijwel direct was duidelijk dat coalitiepartijen VVD, CDA en ook Kaags eigen D66 tegen zouden stemmen, maar alle ogen waren gericht op die andere coalitiepartner de ChristenUnie. Die stemde donderdag na lang beraad voor.De motie geldt ook voor demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld (VVD).

BREEK: ChristenUnie steunt motie van afkeuring tegen Kaag. Dus: Kamermeerderheid voor motie van afkeuring. In principe hoeft een bewindspersoon niet weg. Maar: Kaag zei dit voorjaar expliciet dat zíj vond dat Rutte had moeten gaan bij een aangenomen afkeuringsmotie… — Fons Lambie (@fonslambie) September 16, 2021

De aangenomen motie is een mokerslag voor D66 en de als grote hoop binnengehaalde nieuwe partijleider Sigrid Kaag. Haar optreden voorafgaand aan en tijdens de evacuatie van mensen in nood in Afghanistan, zetten kwaad bloed in de Kamer. ‘De minister heeft ons niet kunnen overtuigen dat ze in de crisis voldoende regie en leiderschap heeft getoond’, sprak Piri tijdens een debat waarin Kaag vanuit alle hoeken van de Kamer de wind van voren kreeg: ‘Er is te lichtzinnig en te laat gehandeld.’

Kaag zelf trok uiteindelijk het boetekleed aan en gaf toe de situatie volkomen verkeerd te hebben ingeschat. Het speet haar zeer, zei ze. Die boetedoening mocht niet baten. Welke conclusies de al demissionair zijnde Kaag verbindt aan de aangenomen motie, moet nog blijken. Nadat Mark Rutte in april een breed gesteunde motie van afkeuring moest ondergaan, was Kaag stellig: ‘Ik zou er mijn conclusies aan verbinden. Maar ik ben een ander mens.’

Voor komend weekend staat er een heidag – letterlijk – op de agenda voor Kaag. Informateur Johan Remkes heeft de leiders van D66, VVD en CDA uitgenodigd voor een dag op de Hilversumse hei om de mogelijkheden van een nieuw kabinet te bespreken. De sfeer tussen de twee grootste partijen bij de laatste verkiezingen was al gespannen, dat werd er niet beter op toen Kaag in haar HJ Schoo-lezing uithaalde naar Rutte, zonder hem overigens bij naam te noemen. Bij de debatten erna wilden beiden opzichtig niet op de toespraak ingaan.

De officiële stemming voor de motie vindt donderdagavond plaats.