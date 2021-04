Kamer komt terug van reces voor debat over onthullingen toeslagenschandaal

De Tweede Kamer onderbreekt volgende week het reces voor een debat over de nieuwe onthullingen in het toeslagenschandaal. Dat meldt de NOS. Uiterlijk maandag moet het demissionaire kabinet een Kamerbrief hebben aangeleverd over de geheime notulen uit de ministerraad. Het debat werd aangevraagd door Farid Azarkan namens DENK.

Woensdag publiceerde RTL Nieuws een reconstructie van de ministerraden op basis van de notulen. Die zijn geclassificeerd als staatsgeheim, maar bronnen rond het Binnenhof lekten de inhoud naar RTL. Wat blijkt: terwijl de Kamer uit alle macht probeerde informatie over het toeslagenschandaal naar boven te krijgen, werd in de ministerraad afgesproken die gevraagd informatie achter te houden.

Ook zou er sprake zijn van nóg een “Omtzigt-gate”, namelijk dat er veelvuldig werd geklaagd over de kritische parlementariër die maar niet in de pas wilde lopen met zijn coalitiepartij CDA. Een opvallende uitspraak wordt toegeschreven aan CDA-leider Wopke Hoekstra, die zou tevergeefs hebben geprobeerd Omtzigt te ‘sensibiliseren’.

De onthullingen zijn extra pijnlijk, omdat ook na uitkomen van het rapport ‘Ongekend onrecht’ dat uiteindelijk tot de val van het kabinet leidde, datzelfde kabint volhield dat er nooit sprake is geweest van opzettelijk informatie achterhouden. Ook na de onthullingen van RTL Nieuws hield demissionair premier Mark Rutte vol dat er ‘niets onoorbaars’ is gebeurd.

Wanneer het debat precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Volgende week komt ook informateur Tjeenk Willink met een eindverslag, zo is de verwachting. Mogelijk heeft het nieuwe debat over het toeslagenschandaal van de Belastingdienst invloed op de bereidheid van andere partijen nog langer samen te werken met een VVD onder leiding van Rutte.