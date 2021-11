‘Kamer moet maatregelen nemen tegen intimidatie door FvD’

Kee en Van Jole bespreken de politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen in Den Haag. Allereerst natuurlijk de spectaculaire scoop van De Volkskrant die dankzij een alerte lezer drie interne stukken uit de formatie te pakken kreeg. Kee geeft inzicht in de waarde van die documenten. Het stuk waarin VVD en CDA opvallend progressieve voorstellen doen voor een regeerakkoord is van de hand van twee Kamerleden die dat op eigen initiatief schreven. “Het was geen opdracht van informateur Remkes.” De parlementair journalist weet ook te melden dat Gert-Jan Segers, die de documenten in de trein had laten liggen, direct melding heeft gemaakt van het verlies. Er was de hoop dat een schoonmaker de papieren ongezien weggegooid zou hebben maar dat liep dus anders.

Volgens Van Jole maken de stukken duidelijk hoe groot de invloed is van Kaag op het formatieproces. “Als dit is wat zij binnen weet te halen dan acht ik het goed mogelijk dat zij na Rutte de volgende premier van Nederland gaat worden.” Kee constateert dat de stukken over de stikstofproblematiek ook laten zien hoe groot de invloed is van CDA-Kamerlid Derk Boswijk en stelt dat hij een geschikte opvolger zou zijn van Wopke Hoekstra.

Daarna gaat het over het wangedrag van Kamerleden van Forum voor Democratie. Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan vertelde tijdens het debat over de coronacrisis dat ze veel ‘shit’ in haar inbox kreeg en dat zelfs haar moeder nu lastig gevallen werd vanwege haar standpunten. Volgens haar waren de intimiderende berichten afkomstig van de aanhang van Denk en FvD. Kuzu van Denk veroordeelde dergelijke mailacties meteen. Het Kamerlid van FvD daarentegen stelde het toe te juichen dat aanhangers Gündoğan op alle mogelijke manieren lastig vallen “om haar van standpunt te doen veranderen”.

Van Jole stelt dat Kamervoorzitter Bergkamp die opmerking niet had mogen laten passeren. “Ze had hem terecht moeten wijzen. Sterker nog er zouden disciplinaire maatregelen genomen moeten worden. Schors hem maar. De veiligheidsdiensten waarschuwen voor het gevaar van extreemrechts terrorisme. Politici worden steeds meer bedreigd. Recent nog is een Engels parlementslid vermoord. De aanhang van FvD bestaat uit malloten, je weet nooit wat zo’n oproep voor gevolgen kan hebben.”