Kamer moet zich buigen over nationale vrije dag voor afschaffing slavernij

Een petitie om van 1 juli – Keti Koti – een vrije dag te maken, heeft meer dan 40.000 handtekeningen behaald. Dat meldt mede-initiatiefnemer FunX. Het radiostation startte samen met Stichting Nederland Wordt Beter en The Black Archives een actie om van de herdenking van de afschaffing van de slavernij een nationale aangelegenheid te maken. De 40.000 handtekeningen waren nodig om het voorstel officieel voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Er gaan al langer stemmen op om Keti Koti een nationale vrije dag te maken. Vorige week pleitten de vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – er al gezamenlijk voor hier meer aandacht aan te besteden. In een brief aan het Rijk schreven zij:

De herdenking markeert deze geschiedenis als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, een onderdeel van het collectieve geheugen. Door te gedenken legt de samenleving verantwoordelijkheid af, maar committeert zij zich ook aan een samenleving en een toekomst waarin geen ruimte is voor racisme en kansenongelijkheid.

Amsterdam nam vorig jaar al een motie aan namens de stad formeel excuses aan te bieden voor zijn rol in het slavernijverleden. Dat zal dit jaar gebeuren tijdens de herdenking in het Oosterpark. In de petitie die nu aan de Kamer wordt aangeboden, wordt ook gevraagd die excuses namens de Staat aan te bieden.