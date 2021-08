Kamer van Koophandel lekt privéadres Kamerleden naar anonieme oud-advocaat

De Kamer van Koophandel (KvK), toch al geen uitblinker op het gebied van gegevensbescherming, heeft beschermde privéadressen van zo’n 1800 mensen gelekt. Onder hen ook Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1. Dat meldt RTL Nieuws. De adressen zijn opgevraagd door een voormalig advocaat wiens identiteit niet is vrijgegeven.

De oud-advocaat is sinds begin dit jaar niet meer in functie, maar vroeg desalniettemin tot juni van dit jaar nog gegevens op van organisaties die politiek of politiek activistisch zijn. Behalve de genoemde politieke partijen zijn dat onder meer ook de GroenLinks-jongerentak DWARS en studentenbakbond LSVb. RTL weet te melden dat ook het privéadres van een niet nader genoemde oud-bestuurder van Forum voor Democratie is opgevraagd. Alle personen en organisaties zijn door de KvK geïnformeerd en gevraagd om ‘ongewone activiteiten’ rondom het privéadres door te geven.

Waarom de oud-advocaat de informatie heeft opgevraagd is onduidelijk. Dat hij de privéadressen heeft kunnen opvragen is deels een misser van de KvK. De privéadressen van politici en bestuursleden zijn niet openbaar, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij ZZP’ers, en alleen op te vragen door advocaten, notarissen en deurwaarders. De oud-advocaat zou aan de KvK hebben laten weten de persoonsgegevens niet te gebruiken en al te hebben vernietigd, maar daar zijn onder meer Sylvana Simons (BIJ1), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Lisa van Ginneken (D66) niet van overtuigd. Zij hebben dinsdag Kamervragen gesteld om achter het motief van de oud-advocaat te komen en uit te zoeken wat hij met de gegevens gedaan heeft.

“D66 heeft keer op keer gewaarschuwd dat de KvK zorgvuldiger om moet gaan met gegevens van mensen die extra risico lopen op intimidatie of bedreiging”, zegt Van Ginneken tegen RTL Nieuws: “Dat iemand nu zomaar gevoelige informatie van meer dan 2000 mensen, waaronder politici en bestuurders, kon opvragen is heel dubieus. Daarom vragen wij staatssecretaris Keijzer om opheldering.”

Na overleg tussen de KvK en de Nederlandse Orde van Advocaten is inmiddels duidelijk geworden dat nog meer oud-advocaten ten onrechte gegevens hebben opgevraagd. Er wordt nog uitgezocht in hoeverre dat een risico oplevert voor de betrokkenen. De KvK zegt nu versneld de autorisaties van andere bevoegde beroepsgroepen te gaan controleren.