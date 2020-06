Kamer veegt omstreden Mercosur-handelsverdrag van tafel

Nederland moet het omstreden handelsverdrag tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen verwerpen. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van de Partij voor de Dieren aan die de regering opdraagt zich tegen dit verdrag te verzetten. Na groot verzet tegen de handelsverdragen CETA en TTIP, is het nu voor het eerst dat de Kamer in meerderheid zich tegen een groot vrijhandelsverdrag keert.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van een historische doorbraak: “Voor het eerst neemt de Tweede Kamer zo duidelijk stelling tegen een handelsverdrag. En dat terwijl onze regering zeer uitgesproken voorstander was. De premier wordt nu door de Kamer teruggefloten. Dit is echt een hele grote overwinning voor de Amazone en de duurzame regionale landbouw.”

Het handelsverdrag werd vorige zomer gesloten door de EU en de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Hevige protesten van zowel Europese boeren als internationale milieuorganisaties mochten niet baten. Daarmee was het verdrag echter nog niet geratificeerd. Later dit jaar zullen de regeringsleiders op een Europese Top unaniem moeten instemmen met het verdrag, maar premier Rutte is nu door de Kamer gedwongen om namens Nederland de deal te blokkeren. Bijna een jaar geleden sprak Rutte in een brief aan de Europese Commissie, samen met onder andere Angela Merkel, nog zijn steun uit voor het EU-Mercosur-verdrag.

Het Mercosur-verdrag zou volgens critici, waaronder de Partij voor de Dieren, hebben geleid tot verdere ontbossing in de Amazone en natuurgebied de Cerrado. Ook leidt het verdrag tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, die tegen hogere standaarden moeten produceren dan boeren in Zuid-Amerika. Volgens Esther Ouwehand heeft de coronacrisis laten zien dat het internationale handelssysteem danig op de schop moet: “Het neoliberale handelssysteem is kapot en is alleen maar gunstig voor de grote multinationals, ten koste van burgers, boeren en de natuur. Het is geweldig dat dat besef eindelijk begint door te dringen. De panelen zijn aan het verschuiven. Je kan echt geen overtuigend klimaat- en landbouwbeleid voeren als je ondertussen handelsdeals afsluit die desastreus voor het klimaat en onze landbouw zijn. We zijn echt op een keerpunt in de geschiedenis aanbeland als het gaat om grote vrijhandelsdeals.”

Ook Milieudefensie reageert verheugd op de beslissing van de Tweede Kamer: “Geweldig nieuws voor de bewoners van het Amazonegebied, de boeren en vanwege de klimaatcrisis goed voor iedereen in de wereld. Handelsverdragen als het verdrag tussen de EU en de Mercosur-landen zijn echt niet meer van deze tijd. Het geeft hoop dat juist het parlement van Nederland Handelsland inziet dat een koerswijziging nodig is. Nu is het tijd om door te pakken.”

Milieudefensie hoopt dat het afschieten van de Mercosur-deal ertoe leidt dat de Eerste Kamer ook het EU-handelsverdrag met Canada (CETA) afwijst.

cc-foto: Sam Beebe