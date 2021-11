Kuiken blundert: verklaart 2G controversieel, daarna misschien toch niet

Update:

De inzet van 2G op de werkvloer is mogelijk toch niet controversieel verklaard tijdens de commissievergadering VWS. D66-Kamerlid Jan Paternotte zou waarnemend voorzitter Attje Kuiken (PvdA) erop hebben gewezen dat de stemverhoudingen anders waren dan Kuiken had geïnterpreteerd. Daarop gaf zij toe te hebben geblunderd:

Dit is echt erg: coalitie doet vuiligheidje. #Paternotte wijst voorzitter er op dat er andere verhoudingen waren… voorzitter geeft toe dat ze fout zat. Nu moet het procedureel uitgezocht worden. Vergadering geschorst. Na de schorsing terug. — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 23, 2021

Eerder:

De inzet van het coronabewijs op de werkvloer is tijdens de commissievergadering van Volksgezondheid (VWS) in de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dat houdt in dat de ingrijpende maatregel niet door het demissionaire kabinet behandeld mag worden. Pas na afronding van de kabinetsformatie en de installatie van een nieuw kabinet, kan opnieuw over de maatregel worden gesproken. Dat heeft commissielid Tunahan Kuzu (DENK) laten weten.

Maandagavond stuurde het demissionaire kabinet een wetswijziging naar de Tweede Kamer die het zogenoemde 2G-beleid mogelijk moet maken. Die houdt in dat ‘het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van de overdracht van het coronavirus’.

De invoer van een verplichte coronapas in het onderwijs staat nog wel op de agenda. Tijdens de commissievergadering bleek dat demissionaire coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie daarover volgende week willen debatteren, direct gevolgd door een stemming. Ook over de inzet van een coronabewijs in niet-essentiële winkels en bijvoorbeeld de horeca zal nog worden gestemd.