Kamerleden in lockdown in Letland: ‘Hopen dat het in Nederland niet hoeft’

Een groep Nederlandse Kamerleden op werkbezoek in Letland, bevindt zich opeens in een lockdown. Een deel van hun programma is afgezegd. De gesprekken die wel doorgaan, vinden plaats via videoverbinding waarbij elk Kamerlid vanaf zijn of haar eigen hotelkamer inbelt. In Letland gelden sinds vandaag weer zeer strikte coronamaatregelen, het is het eerste land binnen de Europese Unie dat opnieuw een lockdown heeft ingevoerd.

Letland kampt met een zeer forse toename van het aantal besmettingen. Half juli leek het virus op zijn retour met gemiddeld zo’n veertig nieuwe besmettingen per dag. Dat gemiddelde ligt nu ruim boven de tweeduizend: woensdag kwamen er op één dag 2.599 nieuwe gevallen bij, een record. Gemiddeld overlijden er nu vijftien mensen per dag aan het virus, eind augustus waren dat er nog nagenoeg nul. Reden voor de overheid om de teugels flink aan te trekken.

Voor de Letten verandert er plotsklaps weer veel: horeca en winkels moesten hun deuren weer sluiten, er is een avondklok ingesteld en bijeenkomsten zijn niet langer toegestaan. CDA’er Agnes Mulder zegt tegen het AD dat het bijzonder is om weer middenin in een lockdown te zitten:

Laten we hopen dat we het in Nederland, waar de vaccinatiegraad veel hoger is, niet hoeven. Dit laat ook wel zien hoe belangrijk het is dat er gevaccineerd wordt.

In Letland is slechts 49,8 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Volgens Mulder heeft dat er deels mee te maken dat binnen de Baltische staten veel sprake is van desinformatie over het virus en de vaccins.

De commissie Buitenlandse Zaken is bezig aan een rondreis door de Baltische staten, van Litouwen, via Letland naar Estland. De werkgroep bestaat uit Agnes Mulder (CDA), Ruben Brekelmans en Jan Klink (VVD), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks) en Tunahan Kuzu (Denk). Het is het eerste werkbezoek van de commissie sinds de start van de coronacrisis en staat in het teken van honderd jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en de drie Baltische staten die dit jaar hun dertigjarige onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie vieren. De commissie spreekt ook met Nederlandse Navo-troepen die aan de grens met Rusland zijn gestationeerd.