Kamerlid durft niet meer in debat uit angst voor filmpjes en bedreigingen

Een Tweede Kamerlid durft niet meer te spreken tijdens debatten, omdat die persoon bang is voor bedreigingen. Dat heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp gezegd. Het Kamerlid heeft dat in vertrouwen aan de voorzitter laten weten, aldus Bergkamp. Om wie het gaat, is niet bekend.

Bergkamp deed de onthulling nadat woensdag Nilüfer Gündoğan (Volt) liet weten bedreigd te worden door de Forum-achterban en Sjoerd Sjoerdsma (D66) vervolgens bedreigd werd door FvD-Kamerlid Van Houwelingen zelf. Het nu door Bergkamp aangehaalde Kamerlid zou niet meer naar de interruptiemicrofoon durven uit angst voor de filmpjes die daarna rondgaan op sociale media, waarna de bedreigingen binnenkomen.

De Kamervoorzitter wil een gesprek met alle partijen in de Kamer, naar eigen zeggen niet alleen vanwege de FvD-bedreigingen van woensdag, maar omdat dergelijke praktijken al langere tijd voorkomen. Op de vraag op Bergkamp van plan is bij nieuwe bedreigingen de microfoon uit te zetten, antwoordde ze in het NOS Journaal dat liever niet te doen en alleen over de vorm van het debat te gaan en niet de inhoud.