Kamerlid Van Kooten (ex-PvdD, ex-50Plus) breekt met partij Krol

De nog maar pas opgerichte Partij van de Toekomst (PvdT) heeft alweer een vertegenwoordiger minder: Femke Merel van Kooten-Arissen, die eerder ook al uit de Partij voor de Dieren en vervolgens uit 50Plus stapte, heeft gebroken met de nieuwe partij die zij samen met Henk Krol oprichtte. In een interview met het AD zegt ze buiten alle fusiegesprekken met Henk Otten, die met veel geruzie Forum voor Democratie verliet, te zijn gehouden. Van Kooten zegt belazerd te zijn door Krol.

Volgens Otten was voor haar volstrekt onduidelijk hoe de samenwerking tussen de PvdT en Groep Otten (GO) eruit zou zijn, zegt Van Kooten-Arissen in de krant: “Henk Krol heeft hierover tegen mij gelogen. Hij beloofde dat wij met zijn tweeën de politieke lijn zouden bepalen, maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt. Mijn principes gaan niet samen met de zijne en daarom stap ik eruit.”

In het interview zegt Van Kooten-Arissen ook dat zij “afgelopen maandag” pas ontdekte dat “de fusie inhoudt dat Groep Otten zijn naam heeft veranderd in Partij voor de Toekomst”. In juni van dit jaar werd de fusie tussen de toen al bestaande PvdT en GO bekendgemaakt. De veronderstelling was blijkbaar dat Otten en zijn partijgenoten zich bij de PvdT aansloten. In plaats daarvan zegt Van Kooten-Arissen dat de partij die zij mede oprichtte is opgeslokt door GO, die de naam overnam en vervolgens alleen Henk Krol aanstelde als extra bestuurder. Daarover zegt ze:

Alle afspraken tussen Krol en mij over de partij zijn van tafel geveegd. Ik ben daarover voorgelogen en ik heb daar niets over te zeggen gehad. Tot mijn spijt.

Dat is niet het enige waar Van Kooten-Arissen verbolgen over is, want ze zegt ook buiten het hele traject daar naartoe te zijn gehouden. In het tv-programma Business Class van 7 juni zegt Krol dat er mogelijk een ‘verloving’ komt met GO. Daar weet Van Kooten-Arissen op dat moment niets vanaf en moet de fusieplannen via de televisie vernemen. Krol houdt er later aan vast dat het om “een alliantie” gaat en beslist geen fusie.

Als een week later Van Kooten-Arissen aan tafel zit met Krol en Otten, wordt duidelijk dat GO een seksistisch mannenclubje is waar zij niet bijhoort. Ze vertelt hoe Krol die avond het gesprek afkapt en haar van de gesprekstafel wegstuurt met de opmerking: “Nou, moedertje, moet jij niet terug naar je zoon.” Otten zou daarop tegen Krol hebben gezegd dat “een vrouw zich niet sexy voelt” door zulke opmerkingen. Later die maand mag ze niet aanwezig zijn bij een onderhandeling tussen Krol, Otten en een investeerder en moet om de hoek blijven wachten op een fotograaf die deze dag “een stiekeme foto” van de nieuwe partij maakt. De mysterieuze investeerder waar Van Kooten-Arissen niet mee mag praten blijkt vastgoedman Pieter Bogaardt, vanaf dat moment de nieuwe penningmeester van de partij. Van Kooten-Arissen is hier naar eigen zeggen niet bij betrokken geweest.

Breekpunten zijn er voor Van Kooten-Arissen als tijdens de laatste dag voor het Kamerreces Otten – zelf geen Tweede Kamerlid, alleen senator – dicteert hoe zij en Krol moeten stemmen. Na een discussie hierover en een vergelijking met Thierry Baudet laat Otten haar weten: “Wij zijn het motorblok van de partij en jij bent een blok aan ons been”. Als eind juli bekend wordt dat Johan Derksen lijstduwer wordt van de partij is Van Kooten-Arissen woest. “De manier waarop Derksen de lhbti-gemeenschap onderuit haalt is weerzinwekkend”, zegt ze.

Niet veel later laat ze Krol weten “liever met opgeheven hoofd de Kamer te verlaten, dan dat ik al onze standpunten inlever”. Ook probeert ze Krol te laten zien dat hij zich laat meeslepen door Otten dat het niet te laat is om de partij die ze samen oprichtten terug te nemen. Krol negeert haar.

Lees hier het hele interview met Femke Merel van Kooten-Arissen.

cc-foto: Wikipedia