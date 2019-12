Kamermeerderheid: ook kinderen arme ouders mee op schoolreisje

Scholen mogen kinderen straks niet meer uitsluiten van schoolreisjes, kerstvieringen en andere schoolactiviteiten als een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen. Dat is de strekking van het initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks), waarmee de Tweede Kamer dinsdag in meerderheid instemde.

“Een kind dat niet mee mag op schoolreisje, herinnert zich dat een leven lang. Juist in het onderwijs, dat door ons allemaal wordt betaald, zou de portemonnee van ouders niet bepalend moeten zijn voor de kansen van een kind”, stelt Westerveld. “Opgroeien in armoede is voor een kind al erg genoeg”, meent Kwint. “Elk jaar krijgen we weer schrijnende verhalen te horen over kinderen die op school moeten blijven, terwijl de rest van de klas weggaat op schoolreis.”

Kwint en Westerveld moeten de initiatiefwet nu nog verdedigen in de Eerste Kamer.

