Kandidaat-Kamerlid Akdogan (PvdA) belaagd bij posters plakken

Alptekin Akdoğan, die op plaats 25 staat van de PvdA-kandidatenlijst, is zondag in Utrecht belaagd tijdens het campagnevoeren. Op Twitter schrijft Akdoğan dat een man de posters verwijderde die hij kort daarvoor had opgeplakt. Nadat Akdoğan daar bezwaar tegen maakte, viel de man de PvdA’er aan.

Beste mensen, gisteren ben ik belaagd tijdens het campagnevoeren in Utrecht. Ik was posters aan het plakken toen een man mij benaderde en posters van mij er weer af ging trekken. Toen ik hem daarop aansprak, belaagde hij mij en viel mij fysiek aan. — Alptekin (@AlptekinAkdogan) March 8, 2021

Het kandidaat-Kamerlid heeft inmiddels aangifte gedaan. “Ik ben erg geschrokken”, twittert Akdoğan. “Je verwacht niet dat dit gebeurt in ons land en zeker niet in de stad waar ik geboren en getogen ben. Ik voer een campagne voor een eerlijke samenleving, met kansen voor iedereen.”

Hij krijgt een groot aantal steunbetuigingen, onder meer van het voormalige PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug. “Laat het niet onder je huid komen, gewoon lekker blijven plakken”, adviseert zij. “Bah, veel sterkte Alptekin”, reageert Kauthar Bouchallikht, kandidaat-Kamerlid van GroenLinks.

Foto: PvdA