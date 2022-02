Kandidaat-raadslid Volt stapt op vanwege seksismerel rond roman uit 2003

Het Amsterdamse kandidaat-gemeenteraadslid Martin Gravelotte van Volt heeft zich uit de politieke race teruggetrokken, vanwege ophef over een zeventien jaar oude roman. Dat meldt het Parool. Het door Gravelotte geschreven boek vol seks en intriges op het Amsterdamse stadhuis, deed destijds veel stof opwaaien. Dat stof is nog niet gedaald.

De krant vat het boek samen:

Twee directeuren gaan in het boek achter de ware toedracht aan van de geheimzinnige zelfmoord van de gemeentesecretaris en laten zich onderweg niet onbetuigd met studenten die op de Stopera stage lopen. ‘Hij nam haar mee naar huis en neukte haar zo ongenadig dat ze haar theorietentamen Inleiding in de Romantiek van de dag erop volkomen verknalde’. En: ‘Al na een week of vier besloten ze eens met elkaar te gaan eten om nader kennis te maken. Dat laatste lukte wonderwel, want rond middernacht bevonden ze zich in haar appartement, in een bed ter grootte van een voetbalveld waarin zij zich voor het eerst op z’n Grieks met elkaar verstonden. Nee, een vrouw kreeg hem er niet onder.’

Het boek werd na het verschijnen in 2003 enthousiast onthaald door gemeentesecretaris Eric Gerritsen die het boek vanuit de gemeentekas cadeau deed aan alle ambtenaren. Dat leidde tot een rel waarin toenmalig burgemeester Job Cohen moest bemiddelen. Onder meer GroenLinks en de PvdA vroegen zich hardop af in hoeverre het seksisme in de roman exemplarisch was voor de omgang met vrouwen op het stadhuis. Uiteindelijk leidde het tot excuses van alle betrokkenen en Gravelotte die wenste het boek nooit te hebben uitgegeven.

Nu Gravelotte op plek 4 van de kieslijst van Volt staat, een partij die zegt te strijden tegen seksisme, is de roman opnieuw boven komen drijven. Hoewel Gravelotte benadrukt dat het om een verzonnen verhaal, geschreven in zijn vrije tijd gaat, besluit hij zijn kandidatuur toch weer in te leveren. Hij hoopt daarmee te voorkomen dat Volt beschadigd raakt door zijn aanwezigheid op de lijst. Volt staat momenteel op vijf zetels in de Amsterdamse peilingen, waarmee de kans op een zetel of zelfs een wethouderschap voor Gravelotte groot was.