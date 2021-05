Kantorengigant WeWork maakt thuiswerkers verdacht

De topman van WeWork, een Amerikaanse multinational die flexwerkplekken verhuurt en ook in Nederland actief is, stelt dat thuiswerkers slechtere werknemers zijn. Sandeep Mathrani verklaarde in een gesprek met zakenkrant Wall Street Journal dat “zij die het minst betrokken zijn het erg prettig vinden om thuis te werken. Zij die overbetrokken zijn bij het bedrijf willen minstens tweederde van de de tij doorbrengen op kantoor.” Hij voegde er nog aan toe dat mensen die op kantoor werken “gelukkiger” zijn. WeWork is door de coronacrisis ernstig in de problemen gekomen. Het bedrijf raakte vorige maand ook al in opspraak vanwege het poneren van hoge verwachtingen voor het bedrijf voor na de coronacrisis.

De opmerkingen van de kontoorgigant vallen niet in goede aarde online waar veel werknemers zich juist gelukkig prijzen dat ze zich niet meer elke dag in het volgepropte openbaar vervoer moeten wurmen, dan wel in de file hoeven staan om in een kil gebouw te gaan doen wat ze thuis ook kunnen. Anderen merken op dat thuiswerken ideaal is voor ouders en dat de mentale gezondheid er bij een deel van de werknemers fors op vooruit is gegaan.

Maar het zijn niet alleen werknemers die bezwaar hebben tegen de opvattingen van Mathrani. Zo reageert Ann Johnson, vice-president bij Microsoft: “Als je werknemers alleen maar betrokken houdt door ze op een kantoor in je nabijheid te halen dan heb je een probleem op het gebied van leidinggeven en niet op het gebied van werknemersbetrokkenheid.”

Anderen constateren dat bedrijven waar de top weinig vertrouwen stelt in werknemers meestal ook de minst innovatieve bedrijven zijn. De New York Times meldt dat Google, een bedrijf dat thuiswerken nooit omarmde, nu verwacht dat een vijfde van het personeel na het heropenen van de kantoren vanuit huis blijft werken.

He he he…. A friend said "Haha, this is like asking a barber if I need a haircut !" 🤦‍♂️, a few points for trying to

WeWork's CEO who said people who are most comfortable working from home are the 'least engaged' with their job. Fire your pr guy 😁https://t.co/wtxu4eru9d — KK (@vaiguru) May 13, 2021

The CEO of WeWork has a vested interest in spreading a lie that could increase occupancy in WeWork spaces. Wanting to “be in an office” is as likely to be a sign of boredom at home as of engagement at work. We’re fortunate not to believe the bs. But yeesh 🤦🏻‍♀️ https://t.co/oB0q1oVhLB — Lauren – Lorena – Litha 🌎❤️🌎 (@LaurenOPV) May 13, 2021

There is an easy way for employees to spot their most #innovative leaders: They’re the ones who foster a strong sense of #trust within their organisation. Those who are least innovative are very comfortable controlling their employees. Check out the comments🤣#leadership #WeWork https://t.co/Lft0hmHIl4 — Anja Hoffmann (@AnjaHoffmann) May 13, 2021