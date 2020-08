Kanye West geeft toe: presidentscampagne bedoeld om Biden te raken

Kanye West doet mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen om stemmen weg te halen bij de Democratische kandidaat Joe Biden. Dat heeft de rapper toegegeven in een interview met zakenblad Forbes.

Eerder deze week werd al bekend dat West in verscheidene plaatsen hulp krijgt van Republikeinen die hopen dat deelname van de rapper in het voordeel is van Trump. In staten waar het erom spant, zou West net genoeg stemmen bij Biden weg moeten halen om de president de overwinning te bezorgen, zo is het idee.

Trump zelf ontkent iets te maken te hebben met de kandidatuur van West. “Ik mag Kanye erg graag”, verklaarde de president deze week tegenover verslaggevers. West heeft zich in het verleden herhaaldelijk positief uitgelaten over Trump. Eerder deze zomer stuurde hij nog berichten naar de Forbes-interviewer die hij ondertekende met ‘Trump 2020’ en een opgeheven vuist.

De rapper staat in onvoldoende staten op het stembiljet om voldoende kiesmannen binnen te hengelen om de verkiezingen te kunnen winnen. “Daar kan ik niets tegenin brengen. Jesus is King”, zegt West tegen Forbes.

De rapper is kandidaat namens de Birthday Party en spreekt zich onder meer uit tegen vaccinaties en de organisatie Planned Parenthood, die volgens hem is opgezet door witte supremacisten. Zijn vrouw Kim Kardashian wees haar volgers er vorige maand op Instagram op dat West een bipolaire stoornis heeft en daarom af en toe domme uitspraken doet.