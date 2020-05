Kapper die lockdown negeerde blijkt besmet met corona

In Kingston, een 23.000 inwoners tellende stad in de Amerikaanse staat New York, heeft een kapper de lockdown-maatregelen genegeerd en is gewoon doorgegaan met klanten knippen. Nu blijkt dat hij besmet is met Covid-19 en maken ambtenaren voor de bescherming van de volksgezondheid zich grote zorgen.

De plaatselijke dienst voor de volksgezondheid roept iedereen die de afgelopen drie weken de kapperszaak heeft bezocht op naar de dokter te gaan. De betrokkenen moeten zich daar laten testen op besmetting met het gevreesde virus. Om welke zaak het gaat wordt echter niet bekendgemaakt.

In een verklaring stel het hoofd van de gezondheidsdienst dat het “uitzonderlijk ontmoedigend is” dat een werknemer van de illegaal opererende kapperszaak besmet blijkt terwijl burgers en professionals de afgelopen weken alles in het werk hebben gesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan. “Hoe graag we ook naar de kapper mogen willen, deze vorm van direct contact heeft de potentie om het virus door de gemeenschap en daarbuiten te verspreiden.”

Kingston ligt in een gebied dat vanwege het besmettingsgevaar nog niet in aanmerking komt voor versoepeling van de lockdown maatregelen. De staat New York is met bijna 28.000 doden in de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door het virus. Kingston ligt bijna 200 kilometer verwijderd van de stad New York. In de regio zijn ruim 1500 besmettingen geconstateerd.

cc-foto: Glen Scott