‘Kappers en schoonheidsspecialisten tot 70 procent vaker besmet’

Uit Belgische cijfers blijkt dat medewerkers in kapperszaken en schoonheidssalons dit najaar veel vaker besmet zijn geraakt dan in andere branches. In de week van 19 oktober lag de besmettingsgraad bij schoonheidsspecialisten 70 procent hoger dan het gemiddelde van alle sectoren, meldt de VRT.

De cijfers zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Uit andere cijfers, het Vlaamse contactonderzoek, blijkt ook nog eens dat kapperszaken en schoonheidssalons vaak zijn bezocht door mensen die kort daarna positief getest werden. In een rapport van experts wordt er op gewezen dat de branches extra risico kennen door de aard van hun werk. Zo jagen haardrogers de verspreiding van het virus aan en is het dragen van een mondmasker niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij gezichtsbehandelingen.

“Het zijn beroepen waarbij men heel kort tegen het hoofd van een andere persoon komt. En dan is het vanzelfsprekend dat het risico hoger is om virussen over te dragen”, zegt viroloog Marc Van Ranst die het rapport mee heeft opgesteld.

De vakorganisatie van kappers en schoonheidsspecialisten is gebelgd over het rapport. Andere sectoren zijn net zo goed bronnen van besmetting maar die worden niet zo onderzocht, aldus een woordvoerder. “De manier waarop men onze sector aan de schandpaal genageld heeft, is ongezien.” Net als in Nederland is de sector door de autoriteiten gesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. De cijfers vormden voor de Belgische regering het argument om de sector niet te heropenen.

