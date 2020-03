Karabulut weg uit Kamer

Sadet Karabulut keert na de komende verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. De SP-politica en Joop-opiniemaker maakte dat zaterdagochtend bekend via Facebook. “Geen eenvoudige beslissing,” aldus Karabulut die nog geen concrete plannen heeft voor na de verkiezingen in maart 2021. Namens de SP zat ze dertien jaar in de Kamer.

Ze schrijft:

Al bijna dertig jaar werk ik samen met vele anderen aan een betere wereld. De laatste dertien jaar als volksvertegenwoordiger voor de SP in de Tweede Kamer. Met de verkiezingen voor 2021 in het vooruitzicht dringt zich de vraag op of ik mij weer wil kandideren als volksvertegenwoordiger voor de SP in de Tweede Kamer. Geen eenvoudige beslissing omdat volksvertegenwoordiger zijn, een stem geven aan de stemlozen, je volk vertegenwoordigen, een mooie en eervolle manier is om bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid. Toch heb ik besloten mij niet te kandideren voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Niet omdat ik klaar ben met de wereld te veranderen. Daar zal ik vermoedelijk nog wel een jaar of dertig mee bezig zijn. Wel omdat ik denk dat ik onder de huidige omstandigheden, op een andere manier effectiever kan zijn.

Karabulut beheert in de Kamer de SP-portefeuille Buitenlandse Zaken en Defensie. Daarvoor was ze onder andere woordvoerder Sociale Zaken. Eind 2017 deed ze een gooi naar het partijleiderschap als opvolger van Emile Roemer, maar legde het af tegen de door de partijtop gesteunde Lilian Marijnissen.

