Katholieke extremisten verhinderen concerten Zweedse gothic artieste

Ultra-conservatieve katholieken hebben in de Franse stad Nantes een concert verhinderd van de Zweedse gothic artieste Anna von Hausswolff. Een groep van zo’n honderd militanten blokkeerden de toegang tot de kerk en intimideerden de 400 concertgangers. De zogeheten katholieke integralisten zijn religieus fundamentalisten die onder meer af willen van de scheiding tussen kerk en staat. Ze beweren dat Anna von Hausswolff een satanist is omdat de artieste, zoals gebruikelijk bij gothic, verwijzingen naar de duivel en magie in haar teksten verwerkt. Op Twitter zijn beelden te zien hoe de integralisten op straat al zingend en religieuze leuze scanderend de toegang tot de kerk blokkeren.

La tension monte d’un cran devant Notre Dame de Bon Port #nantes pic.twitter.com/643rvWjHqx — Emmanuel Vautier (@EmmanuelVautier) December 7, 2021

Het orthodoxe Reformatorisch Dagblad, dat als enig Nederlands medium aandacht besteed aan de religieuze censuuractie, beschrijft waarom de integralisten protesteerden:

De muziek van Von Hausswolff ontheiligt het kerkgebouw, vinden zij. Zij verwijzen daarbij naar de tekst van het lied ”Pills”, waarin de gothicmusicus onder meer zingt: „Oh I, I made love with the devil, with the devil.” Het stoorde de –veelal jonge– rooms-katholieke demonstranten extra dat het concert plaats zou vinden op de voor hen belangrijke feestdag, het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria.

Het concert in Nantes werd afgelast. Een volgend concert in Parijs, waar ze zou spelen op een orgel van de Nederlandse orgelbouwer Van den Heuvel, is uit veiligheidsoverwegingen eveneens gecanceld onder druk van de religieus extremisten. Zaterdag treedt Anna von Hausswolff op in de Stevenskerk in Nijmegen.

Anna von Hausswolff plaatste op Instagram een foto van zichzelf, alleen in een verlaten kerk. “Het uiterst rechtse katholieke integralisme won gisteravond van de kunst maar niet van de liefde. Hier wacht ik in de kerk terwijl ik luister naar zo’n 50-100 integralisten die zingen en schreeuwen voor de deuren van de kerk en de toegang blokkeren voor bijna 400 mensen. Het was een griezelige, gespannen en droevige situatie en we konden niet anders doen dan het concert afzeggen omdat we te weinig beveiliging hadden. Mijn gedachten gaan uit naar ieder van jullie geweldige fans die vreedzaam en geduldig stonden tegenover deze gasten, ik vond het fijn dat jullie wisten dat deze zaken nooit worden opgelost met geweld. De kerk en ik werken samen en niet tegen elkaar. Dat heeft altijd erg goed gewerkt, beiden blij. Veel liefde en respect. Duizenden mensen zijn naar deze shows afgereisd en steeds in een sfeer van liefde en genegenheid, zowel van het publiek als de kerk.

Anna von Hausswolff is voor haar concerten aangewezen op kerken omdat ze orgel speelt en dat muziekinstrument vrijwel alleen in kerken te aanwezig is. De loco-burgemeester van Nantes, Bassem Asseh, veroordeelde de ultrarechtse actie op Twitter en spreekt van “een handvol onverdraagzame radicalen” die ongeoorloofd censuur plegen.

Une poignée de radicaux intolérants provoque l’annulation d’un concert à N-D du Bon-Port programmé en accord avec l’évêché. Rien n’autorisait l’expression d’une telle censure. Ce n’est pas notre conception d’un projet de société fondé sur le dialogue et l’ouverture culturelle. — Bassem ASSEH (@3asseh) December 7, 2021

Geen video? Klik hier.