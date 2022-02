Kati Piri: PvdA moet gefuseerd met GroenLinks strijd aangaan met rechts

PvdA-Kamerlid Kati Piri hoopt dat haar partij en GroenLinks als één partij meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 en mogelijk ook voor de volgende Kamerverkiezingen. Dat zei Piri tijdens haar Arie Groeneveltlezing, een jaarlijkse lezing georganiseerd door de PvdA Houten.

‘Als ik inhoudelijk en qua electorale positie naar zowel de Kamerfracties als de partijen kijk, zie ik dusdanige overeenkomsten en gedeelde belangen, dat deze ambitie gerechtvaardigd is,’ aldus Piri die erop wijst dat er inmiddels al een nauw samenwerkingsverband bestaat tussen de PvdA en GroenLinks in zowel de Eerste als Tweede Kamer. Ze noemt daarbij het gezamenlijke overleg voor elk belangrijk debat, het wekelijks overleg tussen de fractiebesturen en het op elkaar afstemmen van stemmingen en namens elkaar het woord voeren in de Kamer.

Ook zei Piri dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart, al een kwart van de lokale afdelingen samen met GroenLinks de verkiezingen ingaat:

Ik hoop van harte dat we voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar één gezamenlijke lijst presenteren voor de Eerste Kamer. En die optie ligt er dan natuurlijk ook voor bij de volgende nationale verkiezingen. […] Laten we de krachten bundelen in iets nieuws. Nederlanders verdienen een linkse beweging die niet alleen opkomt voor een rechtvaardigere samenleving waarin we naar elkaar omkijken, maar ook een vuist kan maken tegen rechts. Samen kunnen we dat.

In aanloop naar de Kamerverkiezingen vorig jaar, gingen GroenLinks en de PvdA over tot een verregaande samenwerking tussen de partijen. Op de partijcongressen van zowel GroenLinks en PvdA werd overwegend positief gereageerd op dat besluit, hoewel een meerderheid van de leden destijds niet achter een werkelijke fusie stond.

De lezing is vernoemd naar de Houtense vakbondsbestuurder Arie Groenevelt. Van 1969 tot 1979 was hij voorzitter van de Industriebond NVV, daarna tot 1983 van de Industriebond FNV. Als vakbondsleider van het NVV in de jaren zeventig was Groenevelt medebepalend voor maatschappelijke hervormingen. (Bron: Wikipedia). De lezing wordt jaarlijks gehouden door een prominente PvdA’er. Eerdere lezingen waren van onder andere Martin van Rijn, Gerdi Verbeet, Paul Tang en Hans Spekman.