Kauthar Bouchallikht met voorkeurstemmen in de Kamer

De nummers 9 en 10 van de kandidatenlijst van GroenLinks, Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld, komen met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit inventarisaties van hun aanhangers bij gemeenten.

Dubbel gevoel, maar ben toch enorm opgelucht. Dit kreeg ik net in de app. Dank voor alle steun❤️ pic.twitter.com/Cu7AtiZpZZ — Lisa Westerveld #10 (@Lisawesterveld) March 19, 2021

Na het tellen van ongeveer driekwart van de stemmen op GroenLinks heeft klimaatactivist en intersectioneel feminist Kauthar Bouchallikht ruim genoeg voorkeursstemmen – 19.031 – gehaald om in de Tweede Kamer te komen. pic.twitter.com/FH0FqsX9Vr — Sybren is tenminste nog wel links✊🏼🌍 (@SybrenKooistra) March 20, 2021

1/ Wow. We did it. Ondanks alles, dankzij alles. Met voorkeursstemmen de Tweede Kamer in, om van daaruit verder met jullie te werken aan onze samenleving. Voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Hoop boven haat.

Samen. Dank jullie wel. 👊🏽💛 — Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) March 20, 2021

Onderwijs-woordvoerder Westerveld zat sinds 2017 in de Kamer, de klimaatactiviste Bouchallikht was een nieuweling op de lijst. De goede resultaten voor Westerveld en Bouchallikht betekenen waarschijnlijk dat de nummers 7 en 8 van de GroenLinks-kandidatenlijst, Suzanne Kröger en Paul Smeulders, niet terugkeren in de Kamer.

Oud-Greenpeace-medewerker Kröger verzette zich onder meer tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad en de verbreding van de A27, die ten koste gaat van het bos Amelisweerd. Ook trok zij de aandacht met haar campagne voor meer internationale treinen, en een motie tegen vluchten tussen Amsterdam en Brussel die internationaal de aandacht trok.

“Wat had ik graag nog 4 jaar in de Kamer geknokt voor klimaat, natuur, schone lucht en natuurlijk #meertreinenmindervliegen”, schrijft Kröger op Twitter. Ook Smeulders, die de portefeuilles wonen, werk, sociale zekerheid en pensioenen had, gaat ervan uit dat hij onvoldoende voorkeurstemmen heeft gekregen om terug te kunnen keren.

Wat had ik graag nog 4 jaar in de Kamer geknokt voor klimaat, natuur, schone lucht en natuurlijk #meertreinenmindervliegen. Er is zoveel te doen en zo weinig tijd. Helaas lijkt het er voor mij nu niet in te zitten, maar ben trots dat we @Kauthar_ als Kamerlid erbij krijgen! 💚🌍 — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) March 20, 2021