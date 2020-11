Kauthar Bouchallikht: ‘Femyso is een legitieme organisatie’

Kauthar Bouchallikht, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks, wil niets te maken hebben met het gedachtengoed van de Moslimbroederschap. In een interview met dagblad Trouw zegt ze als vicevoorzitter van Femyso ook nooit iets gemerkt te hebben van enige verbondenheid van die organisatie met de Moslimbroederschap.

Bouchallikht benadrukt in het interview dat ze staat voor ‘radicale gelijkwaardigheid’. Ze is voorstander van het homohuwelijk en het recht op abortus. “Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.”

Er kwam de afgelopen weken kritiek op de kandidatuur van Bouchallikht, omdat Femyso een verlengstuk zou zijn van de Moslimbroederschap. Bouchallikht bestrijdt dat. Femyso is volgens haar een “legitieme organisatie”, waarin “allemaal verschillende moslims met verschillende opvattingen” zitten.

Namens Femyso gaf Bouchallikht een workshop bij Milli Görüs. “Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens Femyso langs”, stelt Bouchallikht. “Maar hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks.” Als GroenLinkser zal ze dan ook niet meer bij Milli Görüs langsgaan.