Kee & Van Jole clashen over Esther Ouwehand en Waku Waku

De politieke commentatoren van De Nieuws BV bespreken onder leiding van Natasja Gibbs eerst de zich almaar voortslepende kabinetsformatie. Op het moment van uitzending op NPO Radio 1 is een waaier van partijen, een soort coalition of the willing, in gesprek met informateur Johan Remkes. De sfeer is slechter geworden. D66 beschuldigde de eminente politicus zelfs van drankmisbruik maar nam die infame insinuatie ijlings terug. Misschien was het projectie, merkt Van Jole op want een D66-Kamerlid dreigde midden in de nacht via Twitter op te stappen als er geen nieuw kabinet zou zijn met Kerst. Die tweet werd ijlings verwijderd. Van Jole sluit niet uit dat er drank in het spel was.

Over de formatie is het duo niet optimistisch. Kee neemt nog even alle varianten door, die allemaal onmogelijk zijn en beschrijft dat D66 daar voortdurend de schuld van krijgt. Hij legt ook uit dat er geen coalitie meer is en dat de nog zittende ministers daar extra risico door lopen. “Er zullen veel meer koppen gaan rollen”.

Van Jole stelt dat de onderhandelingen over een extraparlementair kabinet nergens op uit zullen draaien en slechts “een volgende stap in de uitputtingsslag” zijn. Hij voorziet dat de coalitie van het vorige kabinet een doorstart maakt als iedereen alles zat is en de toeslagenaffaire is vergeten.

De twee praten daarna over Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren, die verklaarde dat het politieoptreden tegen het Utrechtse weigerrestaurant Waku Waku “buitenproportioneel” was. Van Jole vindt dat Ouwehand een verstandig standpunt inneemt waarmee ze voorkomt dat mensen die ongelukkig zijn met de coronapas in de armen van Baudet worden gedreven. Kee is het daar volstrekt mee oneens. Hij vindt het onzuiver dat Ouwehand het opneemt voor een partijgenoot aangezien de restauranteigenaar lijstduwer was. Van Jole is het daar weer mee oneens. “Ze bekritiseert het standpunt van de eigenaar juist. Ik moet nog zien dat Rutte een VVD’er openlijk af valt.”