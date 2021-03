Kee & Van Jole clashen over seksisme op het Binnenhof

Kee & Van Jole becommentariëren de verkiezingscampagne. Van Jole opperde vorige week dat seksisme wel eens een belangrijk onderwerp zou kunnen worden in de verkiezingsstrijd. Prompt kwam het onderwerp daarop meermaals aan bod. De Groene onthulde de golf aan online haat waarmee vrouwen in de politiek te krijgen, bij Buitenhof riep Sigrid Kaag mannen op zich uit te spreken tegen seksisme en dinsdag onthulde parlementair redacteur Anna Pleijsier de eerste resultaten van haar langlopend onderzoek naar seksistisch gedrag en seksuele intimidatie op en rond het Binnenhof.

Van Jole constateert dat het probleem nu geagendeerd wordt maar dat het de haantjescultuur is die er aan moet gaan. “De vraag is of nu ook erkend wordt dat we in Nederland een foute mannencultuur hebben en zeker in Den Haag. Gaat bijvoorbeeld de parlementaire verslaggeving veranderen? Van elk debat wordt nu nog een sportwedstrijd gemaakt. Daar moet je vanaf. Dat zag je bij het debat tussen Ploumen en Kaag, dat had een heel andere sfeer en mensen hadden het idee dat ze echt geïnformeerd werden.”

Kee noemt de kritiek van Van Jole “een flauwekulverhaal, kortzichtig en niet to the point”. Kee, die de debatten van Pauw mede organiseert, stelt dat Ploumen en Kaag gewoon afspraken hadden gemaakt “omdat ze niet over wilden komen als kijvende wijven”. Hij vindt ook niet dat er sprake is van verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke politie. “Neem Lilian Marijnissen, dat is de stoerste kerel van allemaal.”

Verder blikken de twee nog terug op het debat tussen Klaver (GroenLinks) en Hoekstra (CDA). Dat pakte desastreus uit voor Hoekstra. Kee onthult dat de CDA-lijsttrekker anders dan gebruikelijk ook meteen na afloop de studio verliet terwijl Klaver nog bleef hangen om wat na te praten.