Kee & Van Jole over corona-politiek en de crisis bij Denk

Parlementair journalist Peter Kee en Francisco van Jole bespreken bij De Nieuws BV de politieke ontwikkelingen. Eerst komt de persconferentie van dinsdagavond aan de orde. Van Jole constateert dat de boodschap een stuk beter duidelijker wordt overgebracht en dat ‘intelligent lockdown’ een interessant frame is omdat niemand dom wil zijn.

Kee wijst op de foto op de voorpagina van De Volkskrant waarop te zien is dat minister De Jonge de kekke kleurige schoenen, die zijn handelsmerk zijn, heeft ingeruild voor sobere zwarte exemplaren. Volgens Kee komt dat doordat De Jonge door Geenstijl op de vingers is getikt.

Daarna gaat het over de positie van minister Hoekstra die blunderde door de zwaar getroffen Zuid-Europese landen te schofferen. Hij vertelt hoe uit het optreden van Dijsselbloem bij Op1 duidelijk werd dat er aan damage control gedaan moest worden. Van Jole vond het daarentegen frappant dat Dijsselbloem de blunder van Hoekstra als ernstiger kwalificeerde dan zijn eigen uitglijder naar de Zuid-Europeanen. Aan de hand van het voorbeeld van Zwitserland stelt hij dat Nederlandse ministers kennelijk nog steeds niet in staat zijn de Europese cultuurverschillen te respecteren.

Tot slot gaat het nog even over de broedermoord bij Denk. De twee oprichters, Öztürk en Kuzu, hebben ruzie met elkaar gekregen als gevolg waarvan de laatste het veld moet ruimen. Öztürk zou HP/De Tijd getipt hebben over beschuldigingen aan het adres van Kuzu betreffende een metoo-kwestie uit het verleden. Kee voorspelt dat daarmee het einde van Denk is ingeluid. Volgens Van Jole is het dan een kwalijke zaak dat Öztürk de zaak naar buiten bracht tegen de uitdrukkelijke wens van de betrokken vrouw in.