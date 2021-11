Kee & Van Jole over de chaos in Den Haag en Rotterdam

Er komen nieuw maatregelen maar welke? Sterker nog, welke maatregelen zijn er op dit moment van kracht en wie weet dat, vraagt Francisco van Jole af. Peter Kee maakt zich zorgen over Black Friday, een mogelijk nieuw superspread event, net voordat de maatregelen aangehaald worden. De twee commentatoren zijn het verder over vrijwel niets eens.

Het kabinet geeft ondertussen de burgers de schuld van de crisis, beaamt Van Jole. Kee wil niets van dit beeld weten. “Ze doen gewoon een beroep op de burgers. Help mee dit voor elkaar te krijgen.” Van Jole bekritiseert het zwalkende beleid. “Waar ik me zorgen over maak is dat je de indruk krijgt dat de ontwikkelingen het kabinet steeds overvallen. Dat zou toch niet hoeven. We zitten inmiddels al twee jaar in deze crisis.”

Kee maakt zich druk om de verdeeldheid in de Kamer. “Iedereen wil een andere kant op. Totale onduidelijkheid in Den Haag.” Hij verwijt de linkse partijen dat ze allemaal met verschillende voorstellen komen. Van Jole deelt die kritiek niet. “Ik ben blij dat er kritisch wordt gekeken naar het kabinetsbeleid. Dat is de afgelopen tijd te weinig gebeurd.”

Kee vindt dat de PvdA te veel politiek bedrijft door een lockdown te eisen voordat er steun gegeven wordt aan 2G. Volgens Van Jole werkt 2G alleen maar na een lockdown. “2G betekent immers dat je de lockdown opheft maar alleen voor gevaccineerden.” Kee stelt dat het kabinet geen kant op kan omdat de politiek zo verdeeld is. Van Jole riposteert dat de politiek zo verdeeld is omdat het kabinet zo zwalkt.

Daarna gaat het over de protesterende relschoppers, vooral in Rotterdam. Waar komt die uitbarsting vandaan? Van Jole stelt dat hij benieuwd is naar de uitkomst van het onderzoek naar de rol van de politie. “Veel berichtgeving is gebaseerd op verklaringen van de politie en ik heb met het woonprotest geleerd dat je daar helaas niet altijd blind op kunt varen. Die rellen waren natuurlijk afschuwelijk maar – en ik ga nu dingen zeggen waar mensen heel erg boos om worden – ik ben de volgende dag de stad ingegaan en er was eigenlijk helemaal niet zoveel schade. En dat is heel erg raar. Dus ik vraag me af, is er nu niet veel schade omdat de politie heel effectief heeft opgetreden tegen mensen die schade wilde aanrichten maar als dat zo is waarom is dat dan niet het beeld?” Van Jole verwijst naar de avondklokrellen eerder dit haar op Zuid waarbij plunderingen plaatsvonden. “Er is nu niet geplunderd, dat is heel raar.” Van Jole wijst er op dat de politie met busjes de relschoppers uiteen heeft gedreven door op hen in te rijden en dat er drie mensen zijn neergeschoten, waaronder iemand die stond te filmen.

Kee is het totaal niet met Van Jole eens. “Het zag er verschrikkelijk uit.” Van Jole deelt die mening maar vindt dat de vraag gesteld moet kunnen worden wat er precies aan de hand was.